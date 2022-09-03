ألونسو يكمل تقوية «الظهيرين» في برشلونة



برشلونة (أ ف ب)

أعلن برشلونة التعاقد مع الظهير ماركوس ألونسو لموسم واحد، بعدما أنهى اللاعب عقده مع تشيلسي الإنجليزي.

وقال النادي الكاتالوني في بيان إن اللاعب سيوقع عقداً حتى 30 يونيو 2023، وسيكون لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو.

وكان وصول الظهير الدولي الإسباني «9 مباريات دولية»، في انتظار إضفاء الطابع الرسمي فقط، بعدما خاض ألونسو حصة تدريبية مع برشلونة.

ويأتي ضم ألونسو غداة عودة هكتور بيليرين إلى فريق بداياته الكروية في صفقة انتقال حر، بعدما وافق أرسنال الإنجليزي على فسخ عقده.

وقال مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز في مؤتمر صحفي الجمعة إن ماركوس لاعب في سن معينة، لكنه فاز بالكثير في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو متعدد المهارات، ويمكنه اللعب في مراكز عدة.

وأضاف: كنا بحاجة لتقوية مركزي الظهيرين، وأعتقد أن النادي قام بعمل رائع في ذلك.

ووصل ألونسو «31 عاماً»، والذي تكوّن في ريال مدريد، إلى برشلونة بعدما أمضى 6 مواسم في تشيلسي الذي انضم إليه من فيورنتينا الإيطالي،

وفي إنجلترا، لعب أيضاً مع بولتون وسندرلاند.

وقال لوسائل إعلام النادي: إنه لأمر متميز للغاية أن ألعب مع الفريق الذي حقق فيه والدي نجاحاً، وهذا سبب مهم آخر لوجودي هنا.

ولعب والده الذي سمي باسمه، ماركوس ألونسو، مهاجماً في برشلونة بين عامي 1982 و1987.

وأضاف: أتذكر أنه اعتاد أن يصطحبني إلى «كامب نو» لمشاهدة المباريات، والتواجد هنا اليوم أمر رائع.