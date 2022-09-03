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«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»

«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»
3 سبتمبر 2022 09:42

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل منتخب الشباب لكرة القدم تحضيراته الجادة، في معسكره الداخلي المقام في دبي، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب 2023، التي ستقام منافساتها خلال سبتمبر الجاري في قيرغيزستان، ويلعب «أبيض الشباب» في المجموعة العاشرة التي تضم إيران، وقيرغيزستان وبروناي.
وبدأ المنتخب إعداده الداخلي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب فيصل الطاهري وطاقمه المعاون، وعمل خلال الفترة الأولى على رفع معدل لياقة اللاعبين، وزيادة الانسجام بينهم، إضافة إلى شرح وتطبيق الاستراتيجية الفنية التي ينوي الاعتماد عليها.
وخاض المنتخب تجربتين أمام الصين تايبيه، انتهت الأولى بالتعادل السلبي، وفي المباراة الثانية نجح منتخبنا في الفوز بـ «رباعية»، وسيواجه «أبيض الشباب» أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل، في التجربة الأخيرة، قبل المغادرة إلى قيرغيزستان يوم 9 سبتمبر.
وأوضح بدر أحمد مدير منتخبنا للشباب، أن الجهاز الفني اختبر أكثر من 30 لاعباً خلال الفترة السابقة، واستقر بنسبة كبيرة على قائمته النهائية، والتشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها في مباريات البطولة، متمنياً أن يوفق المنتخب في تقديم أداء مشرف وينجح في تحقيق التطلعات.
وقال: بذل الجهاز الفني جهداً كبيراً خلال فترة المعسكر لإعداد المنتخب وتجهيزه لخوض التصفيات الآسيوية، الأمور سارت بشكل طيب في المعسكر الذي سادته روح الفريق الواحد، واللاعبون أظهروا التزاماً واضحاً، كل ما نتمناه أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، ويتمكن المنتخب من التأهل.

الإمارات
دبي
منتخب الشباب
كأس آسيا
أوزبكستان
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