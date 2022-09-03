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الرياضي

مارسيلو يرتدي قميص أولمبياكوس

مارسيلو يرتدي قميص أولمبياكوس
3 سبتمبر 2022 09:36

 
أثينا (رويترز) 

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أعلن أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني لكرة القدم، تعاقده مع الظهير البرازيلي مارسيلو، بعد رحيله عن ريال مدريد بطل أوروبا في نهاية الموسم الماضي.
ولم يكشف النادي عن تفاصيل عقد اللاعب، لكن وسائل إعلام يونانية ذكرت أن اللاعب الدولي البرازيلي السابق وقع عقداً لمدة عام، مع خيار التمديد لعام آخر، وتم تسجيله ضمن تشكيلة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي.
وغادر مارسيلو، الذي خاض 546 مباراة مع ريال مدريد، منذ انضمامه إليه في عام 2007، صفوف «الملكي» نهاية الموسم، وهو اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي الممتد على مدار 120 عاماً بحصده 25 لقباً، بما في ذلك خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.
ورفض اللاعب «34 عاماً» الاعتزال، وأبدى رغبته في مواصلة اللعب في أوروبا بدلاً من العودة إلى البرازيل. 

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ريال مدريد
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