سيرينا.. الدموع على أنغام «ببساطة الأفضل»!



نيويورك (أ ف ب)

ودّعت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز، من الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في التنس، بخسارتها أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 7-5 و6-7 و6-1 وقالت إنها لن تعيد النظر في قرار اعتزالها «لكن لا أحد يعرف».

وكانت حاملة لقب 23 بطولة كبرى التي ستبلغ 41 عاماً في 26 سبتمبر قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها ستسدل الستار على مسيرتها قريباً، دون إعلان الزمان، فيما بدت بطولة فلاشينج ميدوز في نيويورك، حيث أحرزت في 1999 بعمر السابعة عشرة أول ألقابها الكبرى، المكان المناسب لإنهاء مشوارها الزاخر.

وعما إذا كانت ستعيد النظر في قرار اعتزالها، أجابت دامعة «لا أعتقد، لكن لا أحد يعرف».

وجاء المشهد مؤثراً على ملعب أرثر آش، حيث وقفت الأسطورة سيرينا أمام مواطنيها تتحدث، بعد مسيرة امتدت 27 عاماً هيمنت فيها لفترة طويلة على ملاعب الكرة الصفراء.

وتراجعت سيرينا في المجموعة الثالثة أمام خصمتها التي حسمت المواجهة في 3 ساعات و5 دقائق، لم تستلم الأميركية وقاتلت حتى نهاية كل تبادل وأنقذت 5 كرات لحسم المواجهة.

بعد ذلك، حيّت الجماهير على المدرجات وقع أغنية تينا تيرنر «ببساطة الأفضل».

أضافت سيرينا: كانت رحلة ممتعة، كانت رحلة لت تصدّق في حياتي؟ أنا ممتنة لكل شخص قال «هيا، سيرينا» في حياته، أنا ممتنة جداً أوصلتموني إلى هنا.

وخصّصت سيرينا شكراً متميزاً لعائلتها، والداها ريتشارد وأوراسين برايس اللذان مهدا الطريق لها ولشقيقتها الكبرى لطرق باب العالمية في التنس: بدأ كل شيئ مع والداي، يستحقان كل شيئ، أنا ممتنة لهما حقاً.

كما وجّهت الشكر لشقيقتها المتواجدة على المدرجات: لم يكن هناك من سيرينا لولا فينوس، شكرا لك، هي السبب الوحيد لوجود سيرينا وليامز.

في المقابل، عبّرت تومليانوفيتش عن خيبتها لنهاية مسيرة وليامز: أشعر حقاً بالأسف لأني أحب سيرينا كما تحبونها أنتم، ما قامت به من أجلي، من أجل تنس رائع.

تابعت: لم أكن أتخيّل أني سأحظى بفرصة مواجهتها في المباراة الأخيرة، لذا هذه لحظة خيالية بالنسبة لي.

وأقرت إنها لم تكن متأكدة من الفوز حتى النقطة الأخيرة، عرفت أنها في موقع لتحقيق الفوز حتى عندما كانت متأخرة 1-5، هي الأفضل عبر التاريخ.