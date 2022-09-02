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الرياضي

النني.. إصابة «طويلة الأمد»

النني.. إصابة «طويلة الأمد»
3 سبتمبر 2022 01:55

لندن (أ ف ب) 

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كشف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعب وسطه المصري محمد النني يغيب عدة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة. قال أرتيتا عن إصابة النني «30 عاماً»، ولاعب الوسط الآخر الغاني توماس بارتي: بالنسبة للنني نتحدّث عن عدة أشهر، أما بارتي، فنأمل في أسابيع أو أقل من ذلك، وذلك بعد إصابة لاعب الوسط الدولي المصري في قدمه أمام فولهام في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
وعبّر أرتيتا عن سعادته من فترة الانتقالات الصيفية، رغم فشل التعاقد مع لاعب وسط أستون فيلا البرازيلي دوجلاس لويز في اليوم الأخير قبل إغلاق الميركاتو. ووفق التقارير، عرض أرسنال 28 مليون دولار لضم لويز، لكن فيلا رفض هذه المقاربة. تابع أرتيتا: قام النادي بعمل رائع لجلب اللاعبين الذين أردناهم، أجرينا الانتقالات باكراً نوعاً ما، لكن للأسف في آخر 72 ساعة، أصيب توماس بارتي في نفس مكان المرة الماضية، ثم تعرض النني لإصابة طويلة الأمد وتعين علينا الرد في السوق.

ميكل أرتيتا
الدوري الإنجليزي
محمد النني
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