مكلارين يضم بياستري في «نزاع العقود»!

باريس (أ ف ب)

سيكون الأسترالي أوسكار بياستري سائقاً لفريق ماكلارين، وليس ألبين، في بطولة العالم لـ«الفورمولا-1» العام المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا». وكان السائق البالغ 21 عاماً محط نزاع بين ماكلارين وألبين، بعدما أعلن الأخير أن الأسترالي سيحلّ بدلاً من الإسباني فرناندو ألونسو في 2023. لكن بياستري، بطل «الفورمولا- 3» عام 2020، و«الفورمولا-2» عام 2021، سارع إلى النفي حينها بالقول: لم أوقع عقداً مع ألبين لعام 2023، لن أكون سائقهم العام المقبل. وحكّمت لجنة تحكيم «فيا» لمصلحة ماكلارين، وبالتالي، سيكون بياستري بديلاً لمواطنه دانيال ريكاردو في الفريق، بعدما وافق الأسبوع الماضي على إنهاء عقده قبل عام من موعده. وقال بياستري في بيان لمكلارين على موقعه الإلكتروني: أنا متحمس للغاية، لأن بدايتي في «الفورمولا-1»، ستكون مع فريق مرموق مثل ماكلارين، وأنا ممتن للغاية للفرصة التي أتيحت لي.وأضاف أن الفريق لديه تقليد طويل في منح المواهب الشابة فرصة، وأنا أتطلع إلى العمل الجاد جنباً إلى جنب مع البريطاني لاندو نوريس لدفع الفريق نحو مقدمة الترتيب.