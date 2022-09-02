بني ياس يحصد الفوز الأول برأسية ساشا



مصطفى الديب (أبوظبي)



نجح بني ياس في حصد أول ثلاث نقاط في رصيده هذا الموسم بتحقيق الفوز على خورفكان بهدف نظيف سجله المدافع ساشا في الدقيقة 79 من رأسية رائعة، وتقمص ساشا دور المهاجم بعدما فشل خط الهجوم بقيادة الوافد الجديد البرازيلي رفائيل، وتأثر اداء الفريقين بارتفاع رطوبة الجو، حيث جاء المستوى الفني أقل من المتوقع من كلا الفريقين خاصة خورفكان الذي تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين.

شهد اللقاء طرد أحمد أبوناموس لاعب بني ياس عند الدقيقة 87 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية بسبب لعب الكرة بعد صافرة حكم المباراة، وعقب اللقاء احتفل محترفو السماوي بالفوز مع عائلاتهم التي تابعت المباراة من المدرجات خاصة الصربي ساشا الذي سجل هدف الفوز.