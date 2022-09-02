«الإمبراطور» و«العنابي».. تعادل الإثارة في «القمة الجماهيرية»



مراد المصري (دبي)



تعادل الوصل مع الوحدة 2-2، مساء اليوم "الجمعة" في المباراة التي جاءت مثيرة في أحداثها، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً في استاد زعبيل، ضمن الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم.

تقدم الوحدة برأسية جواو بيدرو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من طحنون الزعابي.

ورد الوصل في الشوط الثاني بهدفين، الأول بواسطة البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا بعد لعبة ثلاثية مشتركة مع «عموري» وجابريل في الدقيقة 64.

ثم سجل فابيو ليما الهدف الثاني، وهو اللاعب العائد من إصابة أبعدته عدة أشهر عن الملاعب، بعدما ارتقى برأسه لكرة عرضية من علي صالح في الدقيقة 77، وعاد جواو بيدرو ليدرك التعادل للوحدة برأسية أخرى في الدقيقة 92.