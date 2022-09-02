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الرياضي

أكرمان يحل ثالثاً في المرحلة 13 لـ «دراجات إسبانيا»

أكرمان يحل ثالثاً في المرحلة 13 لـ «دراجات إسبانيا»
2 سبتمبر 2022 22:20

دبي (الاتحاد)

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كسب باسكال أكرمان من فريق الإمارات المركز الثالث في المرحلة الثالثة عشرة من جولة إسبانيا للدراجات، التي أقيمت على مسار بطول 168.4كم يخلو من مسافات التسلق لكنه يعجُّ بالمرتفعات والمنخفضات، وينتهي بمرتفع في الكيلومتر الأخير قبيل خط النهاية.
كان السباق هادئاً طوال المسار، إلا أن الكيلومترات الأخيرة شهدت انطلاق عدد من الدراجين لتشكيل مجموعة متقدمة قادت السباق في آخر 10 كلم قبل خط النهاية، حيث بذل الدراجون جهوداً حثيثة للتقدم وتعزيز مراكزهم، بمن فيهم أوليفييرا ومولانو وأكرمان الذين احتلوا صدارة المجموعة، لينطلق الألماني في سباق سرعة طويل في الكيلومتر الأخير من المسار.
ومع ذلك، لم يتمكن دراجو فريق الإمارات من التقدم قبل الوصول إلى خط النهاية، ليفوز مادز بيدرسون (تريك-سيجافريدو) بالمركز الأول، يليه براين كوكارد (كوفيديس) في المركز الثاني، ثم أكرمان في المركز الثالث.

فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
مجلس أبوظبي الرياضي
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