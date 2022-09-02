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الرياضي

مليارا دولار إجمالي إنفاق «البريميرليج» في «الانتقالات الصيفية»

مليارا دولار إجمالي إنفاق «البريميرليج» في «الانتقالات الصيفية»
2 سبتمبر 2022 21:36

 
لندن (د ب أ) 

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ساهم الملاك الجدد للأندية والعقود المحسنة للبث التلفزيوني، في تحطيم الدوري الإنجليزي، للرقم القياسي للإنفاق على سوق الانتقالات في موسم واحد، وذلك وفق ما أكدته مجموعة «ديلويت» للاستشارات المالية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن إجمالي الإنفاق هذا الصيف وصل إلى 1.92 مليار جنيه إسترليني (2.22 مليار دولار)، متجاوزا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم سوق الانتقالات الصيفية والشتوية لموسم 2017/ 2018 وللمرة الأولى يصل صافي الإنفاق في فترة انتقالات واحدة إلى مليار جنيه إسترليني، فيما قال تيم بريدج، الشريك في مجموعة «ديلويت» في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا): «هذا أمر رائع حقاً».
وأضاف: «إذا عدنا لبداية الصيف لم يكن أحد يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، لكن أعتقد أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في ذلك».
ومن المعروف أن إجمالي إنفاق الأندية هذا الصيف وصل إلى 32 بالمئة من حجم المبيعات، بزيادة طفيفة عن 30 بالمئة في صيف عام 2017 وأنفق تشيلسي، في ظل إدارته الجديدة بقيادة تود بويلي، مبلغ 255.3 مليون جنيه إسترليني على ضم لاعبين مثل الفرنسي ويسلي فوفانا والإسباني مارك كوكوريلا ورحيم سترلينج والسنغالي كاليدو كوليبالي.
وتفوق تشيلسي بفارق 53.3 مليون جنيه إسترليني عن مانشستر يونايتد الذي أنفق مبلغ 202 مليون جنيه إسترليني على كل من البرازيلي أنطوني ومواطنه كاسيميرو والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، والذين جاءوا في قائمة أغلى عشر صفقات في تاريخ النادي. 

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