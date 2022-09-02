سيميوني: هذه أسباب قلة مشاركات جريزمان



برلين (د ب أ)

ألمح الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، إلى أن سبب قلة مشاركات جريزمان لاعب الفريق، يعود إلى شروط متعلقة بعملية إعادة الشراء في عقد إعارته.

ويقضي جريزمان منتصف فترة إعارته لعامين من برشلونة، لكن تقارير ذكرت أن مشاركة اللاعب في أكثر من 45 دقيقة ستجعل إعارته صفقة دائمة.

في الوقت الذي خاض فيه جريزمان 21 مباراة مع الفريق الموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف وأضاف أربعة تمريرات حاسمة لزملائه، تم تقليص دوره في الموسم الجديد مع أتلتيكو.

وتألق النجم البالغ من العمر 31 عاما في ثلاث مباريات شارك فيها كبديل هذا الموسم، حيث سجل هدفين لكنه لعب فقط 82 دقيقة في الدوري الإسباني.

ورداً على السؤال بخصوص مشاركة جريزمان وما إن كان ذلك يسير وفقا لسياسة النادي قال سيميوني: «إنهم يعرفونني منذ عشرة أعوام، لقد لعبت هنا وأنا رجل هذا النادي».

وأضاف: «يجب علينا أن نحاول جعل اللاعبين يفهمون أن المشاركة في 30 دقيقة بشكل جيد أفضل وأكثر أهمية من لعب 60 دقيقة بشكل سيئ»، وأوضح: «الجميع يرغب في لعب دقائق أكثر وهذا هو سبب بحث المدربين عن أفضل الحلول للفريق».