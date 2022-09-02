عجمان والعين.. «نقطة في أول السطر»



رضا سليم (عجمان)



فرض عجمان التعادل على العين، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الأولى لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، ليفقد «الزعيم» أول نقطتين، في بداية رحلة الدفاع عن اللقب.

جاءت المباراة التي امتدت 103 دقائق مثيرة خاصة في مشاهدها الأخيرة، وهو التعادل الثالث بين الفريقين خلال 21 مواجهة، والتعادل الثاني لـ«الزعيم» في المباريات الافتتاحية، خلال آخر 7 مواسم، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل مع الوصل موسم 2017-2018 وعجمان.

بادر صاحب الأرض بالهجوم على مرمى خالد عيسى حارس العين في الدقيقة الثالثة، عندما قدم وليد أزارو «هدية» إلى فراس بالعربي، نجح الدفاع في إبعادها، إلا أن الكرة وصلت إلى بريستيج مبونجو الذي سددها قوية، لتصطدم بالدفاع إلى خارج المرمى، وتنتهي دقائق «جس النبض» سريعاً.

وتشهد الدقيقة السادسة أول أهداف الموسم عن طريق إيريك مانديز الذي وضع «البنفسج» في المقدمة، عندما أسكن الكرة شباك علي الحوسني حارس عجمان، وهي المباراة الرابعة على التوالي منذ الموسم الماضي التي يسهم فيها إيريك في تسجيل أهداف لفريقه.

يبدأ حامل اللقب في عزف سيمفونية في الأداء، مع تحركات سفيان رحيمي ولابا، ويظهر بندر الأحبابي في الناحية اليمني، وكاد دانيلو أن يفعلها برأسية رائعة، لولا يقظة الحوسني الذي تصدى لها ببراعة.

وظهر طريقة جوران مدرب عجمان في اللعب بطريقة 4-2-3-1 من خلال الاعتماد على أزارو في المقدمة، وخلفه الثلاثي علي مدن وفراس بالعربي ومبونجو، وفي الدفاع بلال يوسف وعصام فايز.

ويهاجم «البرتقالي» في الربع الأخير من الشوط الأول، ويهدر علي مدن فرصة التعادل، ومن بعده وليد إزارو، ويلغي «الفار» ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم أحمد عيسى درويش على عجمان في الدقيقة 36، بعدما اصطدمت الكرة بجسم مدن، وينتهي الشوط الأول بتقدم «الزعيم» بهدف.

مع بداية الشوط الثاني يتسابق لاعبو الفريقين في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وأخطر كرة لعبها بريستيج واصطدمت بالقائم، ويبصم البحريني علي مدن بأول أهداف «البرتقالي» مدركاً التعادل في مرمى خالد عيسى في الدقيقة 60 من تسديدة قوية، ويدفع ريبروف مدرب العين بكايو كانيدو بدلاً من أحمد برمان، ويتحرك الأوكراني أندري يارمولينكو وكايو على الأطراف، وتدخل المواجهة في آخر 5 دقائق، ويلعب محمد هلال بدلاً من فراس بالعربي ويهدر لابا عدداً كبيراً من الفرص.

وتشهد الدقائق الأخيرة أحداثاً مثيرة، بعدما سجل عبيد محمد «البديل» هدف التقدم لعجمان في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إلا أن «الفار» يعود إلى بداية اللعبة، ليمنح العين ركلة جزاء، يهدرها لابا بغرابة عندما سدد الكرة فوق العارضة، في الدقيقة 103، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.