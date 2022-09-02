«الشارقة الرياضي» يختتم «عطلتنا غير»



الشارقة (وام)



نظم مجلس الشارقة الرياضي حفلاً ختامياً لصيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» بمنطقة الجادة، والذي استمر من 17 يوليو إلى 11 أغسطس الماضي، بمشاركة 17 نادياً رياضياً وتخصصياً بالإمارة للفئة العمرية بين 7-12 سنة و13-17 سنة من الجنسين.

حضر الحفل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود بن عيدالعزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأعضاء مجلس الإدارة، وحمد سالم علي الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وجمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وأعضاء مجالس إدارات الأندية وأمناء السر ورؤساء اللجان الإعلامية.

وكشفت اللجنة المنظمة للبرنامج عن الفائزين بالمراكز الأولى من الأندية التخصصية، حيث فاز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالمركز الأول، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالمركز الثاني، وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

أما على مستوى الأندية الرياضية فقد ظفر نادي الحمرية بالمركز الأول فيما حصل نادي المدام على المركز الثاني ونادي خورفكان على المركز الثالث.