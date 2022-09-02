تونس والبرازيل ودياً 27 سبتمبر في باريس

تونس (أ ف ب)

تخوض تونس مواجهتها الثانية مع البرازيل، ودياً في 27 سبتمبر الحالي على ملعب «بارك دي برانس» الخاص بنادي باريس سان جيرمان، استعدادا لمونديال 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن الأخير.

وأقيمت المباراة الأولى بين المنتخبين في 6 يونيو 1973، وانتهت بفوز نجوم السيليساو 4-1.

وخاضت البرازيل المباراة الأخيرة لها على ملعب «بارك دي برانس» في 27 يونيو عام 1998 عندما تفوقت على تشيلي 4-1 في ثمن النهائي بثنائية لكل من رونالدو وسيزار سامبايو في مونديال فرنسا.

وتخوض البرازيل مباراة أخرى في فرنسا ضد غانا في 23 سبتمبر أيضاً على ملعب «اوسيان» في مدينة لوهافر.

في المقابل، يدخل «نسور قرطاج» أول معسكر في تونس منتصف سبتمبر الحالي، ثم يخوض مباراة ودية في 23 منه أشارت تقارير صحفية إلى أنها قد تكون ضد منتخب جزر القمر في أورليان الفرنسية، قبل مواجهة البرازيل بعد 4 ايام.

وكانت تونس خاضت بطولة «كأس كيرين» الدولية الودية في اليابان في ونيو، عندما توجت باللقب بعد الفوز على تشيلي 2-صفر بهدفي علي العابدي وعصام الجبالي، ثم اليابان 3-صفر بأهداف محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي والجبالي.

وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا والدنمارك وأستراليا، حيث تأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.

أما البرازيل، فوقعت في مجموعة تضم سويسرا والكاميرون وصربيا.