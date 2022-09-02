66 سباقاً في «روزنامة القدرة»



دبي (الاتحاد)



تدشن قرية بوذيب للقدرة بالختم 25 أكتوبر المقبل، برنامج سباقات القدرة للموسم 2022–2023، الذي يحتوي على 66 سباقاً تقام على ميادين القدرة الرئيسية في كل من مدينة دبي الدولية بسيح السلم، وقرية الإمارات العالمية في الوثبة، وقرية بوذيب للقدرة.

وتستهل قرية بوذيب برنامج الموسم الجديد، بسباقين تأهيليين، فيما تبدأ مدينة دبي الدولية، موسمها في الأول من نوفمبر بسباق تأهيلي، يعقبه على التوالي 2 و3 نوفمبر سباقي كأس الوصل للإسطبلات الخاصة، وتحدي سيح السلم، فيما تدشن قرية الإمارات العالمية بالوثبة موسمها 27 نوفمبر، بأول سباقاتها الكبرى سباق كأس اليوم الوطني.

وجاءت «روزنامة» الموسم الجديد التي أعلنها اتحاد الفروسية والسباق، شاملة وملبية لاحتياجات الملاك والفرسان والمدربين، حيث شملت سباقاتها جميع الفئات، وتشهد قرية بوذيب أكبر عدد من السباقات، حيث تنظم 31 سباقاً وبطولة، بينما تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم 27 سباقاً وبطولة، فيما تنظم قرية الإمارات العالمية بالوثبة 8 سباقات وبطولات.

ومن أبرز البطولات التي تقام أثناء هذا الموسم، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم بالوثبة، والذي يقام 12 فبراير 2023، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم 3 مارس بسيح السلم، ضمن مهرجان سموه الذي يشتمل على 3 سباقات أخرى.

وتشهد مدينة دبي الدولية أيضاً مهرجان كأس سمو ولي عهد دبي الذي يشتمل أيضاً على 4 سباقات، وينطلق 29 ديسمبر 2022.

ومن الفعاليات المهمة خلال الموسم، مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والذي يضم ماراثونا لمسافة 155 كلم، ويقام على مدى يومين بقرية بوذيب للقدرة من 23 إلى 26 فبراير 2023.

ويضم البرنامج، كذلك مهرجان أبوظبي للقدرة الذي يقام في ختام الموسم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ويشتمل على 3 سباقات.