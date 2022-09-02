«تمهيدي المرموم» رحلة بطول 256 شوطا على مدار 5 جولات



دبي (الاتحاد)

يدشن نادي دبي لسباقات الهجن موسمه 2022-2023، اليوم بتمهيدي المرموم الذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، والذي يستمر إلى 17 أكتوبر المقبل.

وتقام نسخة العام 2022، من تمهيدي المرموم على مدار 5 جولات لفئة اللقايا والإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل، وتشهد المنافسة إقامة 256 شوطاً منها 120 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و136 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

وستكون الانطلاقة صباح اليوم بتحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، على مدار 16 شوطاً، لمسافة أربعة كيلومتر، وتتواصل السباقات في اليوم الثاني لفئة الإيذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 4 كم، على مدار 16 شوطاً، وخصص اليوم الثالث لفئة اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، عبر 14 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وتختتم الجولة الأولى الثلاثاء المقبل بـ 14 شوطاً لفئة الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 4 كيلومترات.

ورفع علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، معرباً عن سعادته بانطلاقة الموسم الجديد الذي يحمل بين طياته بشائر النفع والخير، مهنئاً رواد الأصالة بافتتاح الموسم بتمهيدي المرموم الذي يعد تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والاختبار الحقيقي للهجن التي تستعد للموسم الجديد.

وأضاف: ازدانت أروقة ميادين المرموم، ولبست حلة زاهية لاستقبال الموسم الذي يتوقع أن يكون حافلاً ومثيراً، من خلال التجهيزات والإعداد المبكر لملاك الهجن، وتجاوبهم مع الرياضة التي تشكل منبعاً فياضاً بالخير وركناً مهماً يؤكد خصوصية ثقافتنا وتقاليدنا وعاداتنا والحرص على توثيقها وتأصيلها في نفوس الأخيال القادمة.