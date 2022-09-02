«دوري 21».. سباق نجوم الغد

معتصم عبدالله (دبي)



بعيداً عن صخب «دوري أدنوك للمحترفين»، تنطلق غداً «السبت» الجولة الأولى لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» بمشاركة نجوم الغد من اللاعبين الشباب، والذي يحتفل باكتمال بدره في الموسم الـ 14 ضمن حقبة الاحتراف، في ظل إلغاء نسخة واحدة موسم 2019- 2020 بداعي جائحة كورونا.

ويدشن «دوري تحت 21» مشواره اليوم، بإقامة أربع مباريات تجمع البطائح «الوافد الجديد» بضيفه اتحاد كلباء، ويلتقي خورفكان مع بني ياس، على استاد صقر بن محمد القاسمي، والعين مع عجمان على استاد خليفة بن زايد، والوحدة مع الوصل بملعب آل نهيان، وتستكمل الجولة غداً بمباريات النصر مع الظفرة على استاد آل مكتوم، دبا مع الجزيرة على ملعب «النواخذة»، والشارقة مع شباب الأهلي «حامل اللقب» باستاد الشارقة.

ويتجدد مع انطلاقة الموسم الجديد، السباق المشتعل للفوز بين اللقب، حيث يتصدر شباب الأهلي الواجهة بتتويجه باللقب في الموسمين الماضيين على التوالي، بجانب العين «زعيم» الدوري برصيد 7 ألقاب آخرها في 2018- 2019، وتشمل قائمة الأبطال الجزيرة في أول نسخة 2008- 2009، الشارقة 2015- 2016، والوحدة 2016- 2017، والنصر 2017- 2018.

وتتيح لوائح «دوري المحترفين تحت 21 عاما»، للأندية المشاركة قيد 36 لاعباً في القوائم، من بينهم 26 لاعباً من فئة المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات على أن يكونوا مواليد 2002، 2003 وما فوق شريطة إتمام 16 عاماً، و4 لاعبين بحد أقصى، ممن يحملون الجنسية الإماراتية، ويحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية مواليد 2001، و6 لاعبين حداً أقصى من فئتي مواليد الدولة والمقيمين مواليد 2002- 2003.

وشددت اللائحة على عدم جواز مشاركة اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول في مسابقة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، باستثناء حراس المرمى واللاعبين مواليد 2000 وما فوق ممن يحملون الجنسية الإماراتية ويحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية، والمقيمين والمواليد من مواليد 2002 وما فوق، على أن لا يتجاوز العدد الإجمالي للفئة المستثناة ثلاثة لاعبين.

السبت



العين - عجمان 17:45

الوحدة - الوصل 17:45

البطائح - اتحاد كلباء 17:45

خورفكان - بني ياس 17:45

الأحد



الشارقة - شباب الأهلي 17:45

النصر - الظفرة 17:45

دبا - الجزيرة 17:45



قائمة الأبطال



2008- 2009: الجزيرة «دوري الرديف»

2009- 2010: العين «دوري الرديف»

2010- 2011: العين «دوري الرديف»

2011- 2012: العين «دوري الرديف»

2012- 2013: العين «دوري اتصالات للرديف»

2013- 2014: العين «دوري الرديف»

2014- 2015: العين «دوري تحت 21»

2015- 2016: الشارقة «دوري تحت 21»

2016- 2017: الوحدة «دوري تحت 21»

2017- 2018: النصر «دوري الخليج العربي للرديف»

2018- 2019: العين «دوري الخليج العربي تحت 21»

2019- 2020: إلغاء «دوري الخليج العربي تحت 21»

2020- 2021: شباب الأهلي «دوري الخليج العربي تحت 21»

2021- 2022: شباب الأهلي «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»

2022- 2023: ؟



قائمة الهدافين



2021- 2022: جويلهيرم دا سيلفا «شباب الأهلي» - 17 هدفاً «مقيم»

2020- 2021: سيد خميس «بني ياس» - 22 هدفاً «مقيم»

2019- 2020: علي عيد «العين» - 17 هدفاً

2018- 2019: أحمد شحدة «بني ياس» - 18 هدفاً «مواليد»

2017- 2018: علي عيد «العين» - 20 هدفاً

2016- 2017: أحمد العطاس «الجزيرة» - 22 هدفاً

2015- 2016: شاهين سرور «الجزيرة» - 14 هدفاً

2014- 2015: سعيد أحمد «شباب الأهلي» - 23 هدفاً

2013- 2014: سلطان سيف «الوحدة» - 19 هدفاً

2012- 2013: حمد الأحبابي «الظفرة» - 22 هدفاً

2011- 2012: محمد ناصر «العين» - 17 هدفاً

2010- 2011: جمال معروف «النصر» - 11 هدفاً

2009- 2010: شهاب أحمد «العين» - 6 أهداف

2008- 2009: حمد الحوسني «الظفرة» - 12 هدفاً