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الرياضي

«جاز» يتخلى عن ميتشل

«جاز» يتخلى عن ميتشل
2 سبتمبر 2022 15:30

 
نيويورك (أ ف ب) 

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أفادت تقارير عدّة أن يوتا جاز تخلى عن نجمه دونوفان ميتشل لمصلحة كليفلاند كافالييرز، وذلك في صفقة تبادل حصل خلالها من الأخير على ثلاثة لاعبين وثلاثة خيارات في «الدرافت» المخصّص لانتداب لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب الى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وتأتي هذه الصفقة التي أعلن عنها موقعا «أي أس بي أن» و«ذي أثلتيك» الموثوقان، بعد شهرين على قرار جاز التخلي أيضاً عن نجم ارتكازه الفرنسي رودي جوبير لمصلحة مينيسوتا تمبروولفز.
وجراء هذه الصفقة، سيحصل جاز من كافالييرز على خدمات كل من كولين سيكستون والفنلندي لاوري ماركانن وأوتشاي أجباجي، إضافة إلى الخيار الأول في «درافت» هذا العام وخيارات أخرى في المستقبل.
ويأتي رحيل ميتشل «25 عاماً» عن جاز، بعد خمسة أعوام قضاها مع الفريق الذي انتدبه في الجولة الأولى من «درافت» عام 2017 كخيار رقم 13.
وسجل ميتشل الموسم الماضي ما معدله 25.9 نقطة في المباراة الواحدة مع 5.3 تمريرات حاسمة.
وخلال المواسم الخمسة التي قضاها مع جاز، لم يغب الفريق عن الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، إلا أنه لم يذهب أبعد من الدور الثاني في المنطقة الغربية.
وفي نوفمبر 2020، وقع ميتشل عقداً جديداً مع جاز لمدة خمسة أعوام مقابل 163 مليون دولار.

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