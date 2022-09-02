مرسيليا يمدد استعارة حارث



مرسيليا (أ ف ب)

مدّد مرسيليا الفرنسي استعارة لاعب الوسط الهجومي المغربي أمين حارث من شالكه الألماني، بحسب ما أعلن النادي المتوسطي قبل إغلاق باب «الميركاتو الصيفي».

وأوضح مرسيليا في بيان أن الإعارة تتضمن خياراً لشراء العقد، دون الإعلان عن التفاصيل المالية، فيما كتبت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن خيار الشراء التلقائي يبلغ 5 ملايين يورو.

وحارث «25 عاماً»، المولود في بونتواز في فرنسا، هو اللاعب الثاني عشر يضمه مرسيليا هذا الصيف.

سجل الموسم الماضي في إعارته الأولى إلى مرسيليا 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 34 مباراة.

تدرّج حارث في نانت وخطا معه خطواته الأولى في «ليج1» في أغسطس 2016، قبل أن ينضمّ إلى شالكه في صيف 2017 مقابل 8 ملايين يورو، حيث اكتشف في سن الـ 20 عاماً متطلبات «البوندسليجا».

اختير موسم 2017-2018 أفضل لاعب ناشئ في الدوري الألماني، بعدما خاض في موسمه الأول 31 مباراة وسجل 3 أهداف ومرر 6 كرات حاسمة، وفي ألمانيا، خاض 119 مباراة سجل فيها 13 هدفاً.

ارتدى حارث قميص المنتخب المغربي في 14 مباراة دولية، وشارك مع «أسود الأطلس» في مونديال روسيا 2018، ويأمل في لعب دور رئيس في مونديال قطر نهاية العام الجاري.