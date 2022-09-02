التعادل يحسم «الماراثونية» في «دولية دبي للشطرنج»

دبي (الاتحاد)



أوقف الهندي أرجون إريجيسي انتصارات منافسه الكازاخستاني رينات جومباييف، في قمة مباريات الجولة السادسة، من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، وأزاح إريجيسي منافسه عن قمة الترتيب، في مباراة سيطر فيها على جناح «الملك»، وترجمها إلى هجوم ساحق أجبر رينات على الاستسلام متنازلاً عن القمة.

وفي بقية مواجهات الجولة، وعلى الطاولة الثانية، واصل المصنف الأول في البطولة الروسي ألكسندر بريدكي عروضه القوية، حيث تمكن من اكتساح خصمه وأحد مفاجآت البطولة الهندي أيوش شارما، في مباراة أظهرت فارق الخبرة والتصنيف بينهما، والذي يزيد عن 500 نقطة، حيث لعب بريدكي بتفريع غير شائع من «الافتتاح الإسباني»، نجح من خلاله في إبعاد أيوش من منطقة اللعب النظري، وكسب بريدكي الرهان حيث ارتكب أيوش نقلة خاطئة أعطت للروسي تفوق واضح وترجمها لفوز سريع عند النقلة 20.

وشهدت الطاولة الثالثة مباراة ماراثونية امتدت 6 ساعات، وانتهت بالتعادل عند النقلة 112، كان قطبيها الإيراني أمين طبطبائي، والأميركي المخضرم فلاديمير أكوبيان في نزال، شهد إصراراً كبيراً من الشاب الإيراني للفوز، حيث قام بتجربة عدة مناورات في مرحلة النهايات، لكن خبرة أكوبيان أجبرته على التعادل.

وعاد الهندي راميشبابو براجاناندا إلى سكة الانتصارات، بعد تغلبه على مواطنه شاردول كاجري، وتمكن من تقليص الفارق مع المتصدرين إلى نصف نقطة.

وتغلّب الهندي جروفر ساهاج على مواطنه رونق سادواني، في معركة نجح فيها ساهاج بالقطع السوداء، في مطاردة «الملك الأبيض» وإجبار خصمه على الاستسلام، ولم يجد الهندي أرافيند صعوبة في هزيمة مواطنه جايانت فايبهاف وبهذا الانتصار انضم أرافينده لركب المنافسين.

وفي أبرز النتائج العربية، فاز المصري أحمد عدلي على الأستاذ الدولي الفلبيني اوليفر ديماكيلينج ورفع عدلي رصيده من النقاط لـ 4.5 بفارق نقطة عن الصدارة، فيما تعادل المغربي محمد تيسير مع الهندي أنيروده تشاترجي، وخسر اليمني بشير القديمي من الأوزبكي أماس رحمت الله، وخسر القطري عزيز حسين من الهندي سانكت شاكرافارتي، وتعادل الفلسطيني راجي أبو عزيزة مع البنجلاديشي محمد طيب الرحمن، وخسر الناشئ السوري إبراهيم طلب من الهندي شاران راو.

وفي نتائج اللاعبين المواطنين، انتصر عمران الحوسني على الهندية إشفي أكاروال وسعيد إسحاق على الهندي إبراهيم دهقان، وخسر أحمد الرميثي من الهندي المخضرم لاكسمان وفاز علي عبد العزيز على الأردني كنعان النماص.

ومع نهاية الجولة السادسة تشارك كل من الروسي ألكسندر بريدكي والهندي أرجون إريجيسي الصدارة برصيد 5.5 نقطة، يليهم 5 لاعبين برصيد 5 نقاط كل من الأميركي فلاديمير أكوبيان والكازاخستاني رينات جومباييف واللاعبين الهنود راميشبابو براجاناندا وجروفر ساهاج وأرافيند.

وتجمع الجولة السابعة نزال فض الصدارة على الطاولة الأولى بين المصنف الأول للبطولة الروسي بريدكي، والمصنف الثاني الهندي إريجيسي، وعلى الطاولة الثانية يلتقي الأمريكي أكوبييان مع الهندي براجاناندا، فيما يلتقي الكازاخستاني رينات مع نظيره الهندي أفيرند، وعلى الطاولة الرابعة، يلتقي الهندي جروفر ساهاج مع مواطنه سيثورمان.