بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو تنطلق غداً



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً «السبت» بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو، في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والبالغين والأساتذة.

ويشهد اليوم الأول من البطولة التي تقام 3 و4 سبتمبر وينظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP» منافسات الناشئين والشباب والأساتذة، بينما يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الهواة والمحترفين.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، إن بطولة الإمارات الوطنية للجو جيتسو تفتتح فعاليات الثلث الأخير من العام الجاري الذي يشهد استضافة أبوظبي لأكبر وأهم بطولتين على مستوى العالم في الجو جيتسو، بمشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة.

وأضاف: تعتبر البطولة محطة مهمة في تعزيز جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذين يباشرون استعداداتهم، لخوض منافسات بطولة العالم بأبوظبي في أكتوبر المقبل، تحت مظلة الاتحاد الدولي، وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين في مطلع نوفمبر، ولعّل ما يميّز بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أنها تجمع نخبة اللاعبين من جنسيات مختلفة، ما يمثل فرصة جيدة للاحتكاك بمدارس متنوعة واكتساب المزيد من الخبرة.

وتحظى البطولة بأهمية كبرى، كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، ما يعطيها قيمة إضافية ضمن بطولات الموسم، وحرص اللاعبين من مختلف دول العالم على المشاركة فيها وتعزيز رصيدهم من النقاط والارتقاء بتصنيفهم السنوي.

وتبدأ إجراءات الوزن الرسمية لنزالات اليوم الأول بين الساعة الرابعة والسادسة مساء اليوم، وبين التاسعة والعاشرة صباح غد، على أن تبدأ المنافسات في الساعة الحادية عشرة صباحاً.