«الإمارات للدراجات» يصعد منصة التتويج في جولة إسبانيا



مدريد (وام)



انضم دراجان من فريق الإمارات للدراجات الهوائية إلى قائمة الخمسة الأوائل، في المرحلة الثانية عشرة من جولة إسبانيا، والتي أقيمت على مسار طوله 192.7كم، انطلاقاً من سالوبرينا، وانتهاءً في بيناس بلانكاس، حيث فاز كل من مارك زولر وزميله يان بولانك بالمركزين الثالث والرابع على التوالي، ليصعد زولر إلى منصة التتويج، رافعاً شعار فريق الإمارات.

وشهدت تلك المرحلة تشكيل مجموعة متقدمة في الجزء المستوي من المسار تألفت من 32 دراجاً، بمن فيهم أوليفييرا وزولر وبولانك، حيث تمكنوا من التقدم على المجموعة الرئيسية بنحو 11 دقيقة.

وبعد وصولهم إلى مسافة التسلق النهائية التي امتدت على طول 20 كم وبلغ متوسط انحدارها 6.7%، انطلق بولانك في أداء هجومي تمكَّن بفضله من الانضمام إلى الخمسة الأوائل، ليتبعه زولر الذي اضطر في البداية إلى التراجع.

إلا أن أحداً لم يتمكن من تجاوز ريتشارد كاراباز «إينيوس-جرينادييرز»، الذي انطلق متقدماً قبل 2 كم من خط النهاية ليحل البطل الأولمبي في المركز الأول، يليه فيلكو كيلدرمان «بورا-هانزجروي» في المركز الثاني، ثم ثنائي فريق الإمارات زولر وبولانك في المركزين الثالث والرابع.

وقال مارك زولر: راضٍ عن مستوى لياقتي وأدائي، لكنني حزين لضياع فرصة الفوز بالمركز الأول، إلا أن أداء كاراباز كان قوياً جداً، فريق الإمارات يشارك بتشكيلة قوية وضعت الفوز بالتصنيف العام على رأس قائمة أهدافه، ويتولى تحقيق هذا الهدف كل من أيوسو وألميدا، لذا فإننا نتطلع إلى انطلاق المراحل المقبلة من الجولة.

ويتصدر فريق الإمارات حالياً تصنيف الفرق في جولة إسبانيا، ويستعد للمشاركة في المرحلة الثالثة عشرة من الجولة، والتي تقام على مسار بطول 168.4كم وصول إلى مونتيّا.