أستراليا تنسحب من سباق «آسيا 2023»

سيدني (أ ف ب)

قرّرت أستراليا عدم المضي قدماً في ملف ترشيحها، لتكون الدولة البديلة للصين لاستضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، كما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخباً، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 منتصف مايو الماضي.

وفتح الاتحاد الآسيوي الباب أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، وبالفعل تقدمت أربع دول هي كوريا الجنوبية، وقطر وإندونيسيا وأستراليا قبل انسحاب الأخيرة.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم «أكد الاتحاد الأسترالي بأنه لن يمضي قدماً في عملية تقديم ملف الترشيح لاستضافة كأس آسيا 2023.

وأضاف: لكننا أبقينا اهتمامنا الكبير في تقديم ملف ترشيح لاستضافة كأس آسيا للسيدات عام 2026، على ان يتقدم بذلك رسمياً في وقت لاحق من العام الحالي.