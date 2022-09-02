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الرياضي

3 مباريات تختتم «الجولة الافتتاحية» لـ «دوري أدنوك»

3 مباريات تختتم «الجولة الافتتاحية» لـ «دوري أدنوك»
2 سبتمبر 2022 22:45

 
معتصم عبدالله (دبي)


تُختتم الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة 3 مباريات «السبت»، حيث يستقبل الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضيفه دبا «العائد» إلى «دوري الكبار»، ويحل النصر ضيفاً على الظفرة باستاد حمدان بن زايد، فيما ستكون قمة شباب الأهلي والشارقة على استاد راشد بدبي «مسك ختام الجولة».
وتشهد مباريات ختام الجولة الأولى، الظهور الأول في «المحترفين» لأربعة من المدربين الجدد في «دورينا»، خلال الموسم الحالي 2022- 2023، حيث تجمع مواجهة الظفرة والنصر الصربي نيبوشا فيسوفينتش مدرب «الفارس»، أمام منافسه الألماني ثورستن فينك مدرب «العميد»، في المهمة الرسمية الأولى لمدربي الفريقين.
ويقود الصربي زوران بوبوفيتش «النواخذة» في مهمته الأولى، في «دوري الكبار»، بعد نجاح رحلة الصعود من دوري الأولى، أمام مضيفه الجزيرة المدجج بالنجوم، تحت قيادة الهولندي مارسيل كايزر، في موسمه الرابع مع «فخر أبوظبي»، وفي المقابل لن تكون مهمة البرتغالي ليورنادو جارديم مدرب شباب الأهلي، سهلة في مواجهة الشارقة تحت قيادة «المخضرم» كوزمين المدرب الأكثر نجاحاً في دوري المحترفين، والذي يشرف على «الملك» منذ منتصف الموسم الماضي.

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السبت


الجزيرة - دبا 17:45
الظفرة - النصر 17:45
شباب الأهلي - الشارقة 20:30

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
دبا الفجيرة
الظفرة
النصر
شباب الأهلي
الشارقة
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