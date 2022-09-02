وناس يعود إلى «بلد التأسيس»



ليل (أ ف ب)

انتقل لاعب الوسط الدولي الجزائري آدم وناس، من نابولي الإيطالي إلى ليل الفرنسي، بعقد لعامين، مع خيار التمديد لعام ثالث، وفق ما أعلن الأخير.

وسيعود ابن الـ25 عاماً، المتوج بكأس الأمم الأفريقية مع الجزائر عام 2019، إلى الدوري الفرنسي، حيث تأسس كروياً مع بوردو، قبل أن يلعب مع نيس موسم 2019-2020 على سبيل الإعارة من نابولي.

وعلق الجزائري الذي انضم لنابولي في صيف 2017 لكنه أمضى موسماً كاملاً معاراً لنيس، ثم نصف موسم مع كل من كارلياري وكروتوني، على انضمامه لليل بالقول: كل العالم في أوروبا يعرفون أن ليل هو أحد أكبر الأندية في فرنسا، وهم يلعبون كرة تروق لي، يستحوذون كثيراً على الكرة وهذا الأمر أغراني.