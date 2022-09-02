كومبينرس يستعيد ذكريات فان باستن



روما (أ ف ب)

أهدى الهولندي تون كومبينرس فريقه أتالانتا، فوزه الثالث في أربع مراحل، وذلك بتسجيله ثلاثية الفوز 3-1 على الضيف تورينو في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبالأهداف الثلاثة بات لاعب الكمار السابق البالغ 24 عاماً أول لاعب هولندي يسجل ثلاثية أو أكثر في الدوري الإيطالي منذ النجم الكبير ماركو فان باستن الذي سجل أربعة أهداف لميلان في 8 نوفمبر 1992 وفق «أوبتا» للاحصاءات.

والأهم أنه أهدى فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني نقطته العاشرة من ثلاثة انتصارات وتعادل مع ميلان حامل اللقب، ليضعه في الصدارة بفارق الأهداف أمام روما.

ومن جهته، لم يحل الهدف الذي سجله الكرواتي نيكولا فلازيتش، دون تجنيب تورينو هزيمته الأولى، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية، تعادل بولونيا مع ساليرنيتانا 1-1، ليحصل الأول على نقطته الثانية وضيفه على نقطته الخامسة، بفضل هدف التعادل الذي سجله السنغالي بولايي ديا قبل دقيقتين على النهاية.