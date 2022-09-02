نادال.. «حادث الأنف»!



نيويورك (أ ف ب)

تخطى الإسباني المخضرم رافايل نادال بداية صعبة، في مواجهته ضد الإيطالي فابيو فونييني، قبل أن يقلب الأمور في مصلحته، ويخرج فائزاً بأربع مجموعات 2-6 و6-4 و6-2 و6-1، في الدور الثالث من بطولة فلاشينج ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، في مباراة تعرض فيها للإصابة، عندما ارتطم مضربه بالأرض، وارتد إلى أنفه الذي نزف دماً.

وبعدما خسر صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب الكبرى «22» المجموعة الأولى 2-6، تخلف في الثانية 2-4 لكنه نجح في الفوز بالأشواط الأربعة التالية ليعادل الأرقام، قبل أن يجهز على منافسه الإيطالي الذي كان أول لاعب يقلب تخلفه أمام الأسطورة الإسباني بمجموعتين مقابل لا شيء في بطولة كبرى إلى فوز بخمسة أشواط وتحديداً في فلاشينج ميدوز عام 2015.

وقال نادال «36 عاماً» عن بدايته الصعبة في المباراة: كانت إحدى أسوأ بداية مباراة لي على الإطلاق، يتعين علي اللعب بطريقة أفضل.

وتابع: كانت الأشهر الأخيرة صعبة بالنسبة إلي «إصابته في عضلات البطن»، وبالتالي كنت مدركاً بأن أمورا كهذه قد تحصل.

أما عن حادثة إصابته في أنفه لدى تقدمه 3-صفر في المجموعة الثالثة، فقال: شعرت بالدوار بعض الشيء وكان الأمر موجعاً، وقد طلب نادال تدخل الطبيب المعالج الذي وضع ضمادة على أنف اللاعب، قبل أن يواصل اللعب.

ويلتقي نادال في الدور الثالث مع الفرنسي ريشار جاسكيه الذي خسر جميع مواجهاته الـ17 السابقة مع الإسباني الساعي إلى لقبه الكبير الثالث هذا الموسم، وإلى تتويجه الخامس في فلاشينج ميدوز بعد أعوام 2010 و2013 و2017 و2019.

وفي فئة الزوجي للسيدات، تعرضت الشقيقتان سيرينا وفينوس وليامز للخسارة عند الحاجز الأول بسقوطهما أمام التشيكيتين ليندا نوسكوفا ولوسي هراديسكا 6-7 و4-6.

وكانت الشقيقتان تلعبان سوياً للمرة الأولى منذ عام 2018 علماً بأنهما إحراز 14 لقباً كبيراً في فئة الزوجي بين عامي 2009 و2016.

سيسمح الخروج المبكر لسيرينا تحديداً في التركيز على مواصلة مشوارها في البطولة التي قد تكون الأخيرة لها قبل اعتزالها نهائياً.

وكانت سيرينا حققت نتيجة لافتة في الدور الثاني من البطولة الأميركية بإخراجها الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية عالمياً بالفوز عليها 7-6، 2-6، 6-2 أمام جمهور مشتعل وأجواء صاخبة على ملعب «أرثر آش» الرئيسي.