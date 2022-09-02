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الرياضي

بيليرين يعود إلى برشلونة

بيليرين يعود إلى برشلونة
2 سبتمبر 2022 10:28

 
مدريد (أ ف ب) 

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عاد الإسباني هكتور بيليرين إلى فريق بداياته الكروية برشلونة، في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما وافق أرسنال الإنجليزي على فسخ عقد الظهير الأيمن.
وبدأ ابن الـ27 عاماً خطواته الأولى في ملاعب كرة القدم بألوان برشلونة، حين كان في الثامنة من عمره، ثم تركه في السادسة عشرة من عمره للالتحاق بأرسنال عام 2012.
وخاض بيليرين 183 مباراة بقميص النادي اللندني، وتوج معه بلقب مسابقة كأس إنجلترا أعوام 2015 و2017 و2020 خلال رحلة طويلة تخللها دفاعه عن ألوان واتفورد وريال بيتيس على سبيل الإعارة، ما سمح له بإحراز الكأس الإسبانية مع الأخير الموسم الماضي.
وسيعوض بيليرين الذي خاض أربع مباريات دولية، رحيل الظهير الأميركي سيرجينو ديست إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة مع خيار التوقيع نهائياً مع بطل «الكالشيو».
وتزامناً مع ضم بيليرين قبيل إقفال فترة الانتقالات الصيفية، أعلن برشلونة عن توصله لاتفاق مع المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، من أجل فسخ العقد الذي كان يربطه بالنادي الكاتالوني حتى عام 2024، ما سمح له بالتوقيع مع الجار اللدود إسبانيول حتى 2025.
وأفادت التقارير أن فسخ العقد سيكلف برشلونة 150 ألف يورو، لكنه سيسمح له بالتخلص من الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه ابن الـ31 عاماً والمقدر بسبعة ملايين يورو.

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