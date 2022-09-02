أوباميانج وتوخل.. «لم الشمل»!



لندن (أ ف ب)

أعاد تشيلسي الهداف الجابوني بيار-إيميريك أوباميانج إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالحصول على خدماته من برشلونة الإسباني، قبيل إقفال باب الانتقالات الصيفية وذلك بعقد لمدة عامين، رافعاً بذلك حجم إنفاقه هذا الصيف إلى 240 مليون جنيه استرليني.

وأفادت التقارير أن صفقة ضم الجابوني البالغ 33 عاماً كلفت النادي اللندني وإدارته الأميركية الجديدة 10.3 مليون جنيه استرليني، ليصبح بذلك التعاقد الثامن للفريق هذا الصيف، بعدما ضم أيضاً لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي.

وأعلن تشيلسي عن التعاقد مع أوباميانج الذي يعود الى الدوري الممتاز، بعد أشهر معدودة على تركه الجار اللدود أرسنال للانضمام الى برشلونة، بعد إقفال باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

ويأمل تشيلسي أن تؤدي إعادة لم الشمل بين أوباميانج والمدرب الألماني توماس توخل الذي أشرف على الجابوني في بوروسيا دورتموند، إلى تعزيز القدرة الهجومية للفريق، بعد عودة كل من البلجيكي روميلو لوكاكو، والألماني تيمو فيرنر الى فريقيهما السابقين الإنتر الإيطالي ولايبزج على التوالي.

ونقل موقع النادي اللندني عن أوباميانج قوله: أنا سعيد حقاً، إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذا الفريق، وأتطلع بفارغ الصبر للبدء، لدي عمل عالق في الدوري الممتاز «في إشارة الى رحيله عن أرسنال بسبب توتر علاقته بالمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا»، وبالتالي من الجيد العودة وأنا متحمس جداً.

أما الرئيس الأميركي الجديد لتشيلسي توم بوهلي، فقال: بيار-إيميريك من مهاجمي النخبة ويتمتع بسجل حافل في الدوري الإنجليزي الممتاز ووصوله يقوي فريقنا، ويمنحنا خيارات هجومية جديدة، مضيفاً: نحن سعداء لوجود بيار-إيميريك معنا في هذه الحقبة الجديدة في تشيلسي، ونتطلع حقاً للعمل معه.

وانضم أوباميانج الى برشلونة في يناير الماضي وسجل له 13 هدفاً في 24 مباراة، لكن الوضع المالي الصعب في النادي الكاتالوني الغارق في ديونه، دفع به الى التخلي عنه، لاسيما بعدما أنفق 45 مليون يورو لضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ الألماني.

واستناداً الى خبرته في الدوري الممتاز الذي توج هدافاً له موسم 2018-2019، من المفترض ألا يواجه أوباميانج صعوبة في التأقلم مع تشيلسي الذي أعلن عن ضم زكريا من يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار التعاقد نهائياً مع ابن الـ25 عاماً.

ويأتي انتقال السويسري الى النادي اللندني، بعد أشهر معدودة على التحاقه بيوفنتوس قادماً من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في يناير بعقد لأربعة أعوام ونصف العام.

ومتأثراً بالإصابة، اكتفى زكريا بخوض 9 مباريات الموسم الماضي في الدوري الإيطالي و13 بالمجمل بقميص «البيانكونيري».

ولحق أوباميانج وزكريا بالوافدين الجدد الآخرين الى تشيلسي هذا الصيف وهم رحيم سترلينج «من مانشستر سيتي مقابل قرابة 56 مليون يورو»، الإسباني مارك كوكوريا «من برايتون مقابل 65 مليون يورو»، السنغالي خاليدو كوليبالي «من نابولي الإيطالي مقابل 38 مليون يورو»، كارني شوكويميكا «من أستون فيلا مقابل 18 مليون يورو»، الفرنسي ويسلي فوفانا «من ليستر مقابل قرابة 81 مليون يورو»، والحارس الأميركي جابريال سلونينا «من شيكاغو مقابل قرابة 9 مليون يورو».

ويمر تشيلسي بفترة صعبة في مستهل الموسم الجديد من الدوري الممتاز، إذ خسر اثنين من مبارياته الخمس الأولى وتعادل في واحدة.