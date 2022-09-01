موسم «5 أجانب».. «30 لاعباً».. طاقة للحياة

معتز الشامي (دبي)

يشهد موسم 2022-2023، الذي ينطلق خلال ساعات، تعديلات شاملة على لوائح مسابقاته، وربما تعتبر الأهم والأكبر تأثيراً، منذ انطلاق أول موسم للمحترفين عام 2008، الذي يصل إلى «العام 15» من التطبيق.

واشتملت التعديلات على جوانب تخص لوائح المسابقات والعمليات الخاصة بكل من «دوري أدنوك للمحترفين»، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر، ودوري المحترفين تحت 21 عاماً.

وتم إقرار مشاركة جميع اللاعبين المسجلين في قوائم النادي باتحاد الكرة، شريطة أن يكونوا أكملوا 16 عاماً في تاريخ المشاركة، واعتماد الحد الأقصى لعدد المسجلين في قائمة المباراة من الأجانب والمواليد والمقيمين ليكون 8 لاعبين، منهم 6 لاعبين داخل الملعب، في التوقيت ذاته، وإلغاء بند وجوب تسجيل 3 لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية «ممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية»، في قائمة المباراة من مواليد 99 فما فوق. وفيما يتعلق بعقود اللاعبين الاحترافية، تلتزم الأندية بتسليم نسخة عن جميع العقود الاحترافية الموقعة مع اللاعبين، في أي من قوائم التسجيل للنادي لإدارة التراخيص بالرابطة، في موعد أقصاه 10 أيام عمل، من قفل فترتي الانتقالات خلال الموسم، أو 10 أيام عمل من تاريخ العقد في حال تسجيله خارج فترتي الانتقالات خلال الموسبم. وعلى صعيد كأس رابطة المحترفين، تم تعديل نظام المسابقة، بحيث يتم إقامة ثلاثة أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب بالدور الأول ودور الثمانية ودور الأربعة، على أن يكون النهائي من مباراة واحدة، فيما تم إلغاء مباريات تحديد المراكز للفرق التي تغادر البطولة.وتقرر اعتماد مشاركة بطل «دوري أدنوك للمحترفين» وكأس رابطة المحترفين، بداية من دور الثمانية، وفي حال كان بطل «دوري أدنوك للمحترفين» هو بطل كأس رابطة المحترفين، يصعد وصيف بطل كأس رابطة المحترفين، كما تم اعتماد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمواليد والمقيمين بحد أقصى 10 لاعبين وبحد أقصى 7 لاعبين داخل الملعب في الوقت ذاته. ويشهد الموسم الجديد، تنظيماً مختلفاً لأعداد اللاعبين في قوائم الأندية المشاركة بـ«دوري أدنوك للمحترفين»، بحيث يكون 30 لاعباً، بدلاً من 36 لاعباً «كما جرت العادة»، بواقع 20 لاعباً من فئة مواطني الدولة وحملة جوازات الدولة وأبناء المواطنات، على أن يكونوا من مواليد 2006 وما قبل، وعدد 10 لاعبين أجانب، بواقع 5 لاعبين حداً أقصى من فئة اللاعبين مواليد الدولة والمقيمين، وفق قيود محددة، و5 لاعبين أجانب بحد أقصى، من دون تحديد الجنسية، على أن يتم منح الأندية الحق بتسجيل اللاعبين المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات في الخانات المخصصة للاعبين الأجانب أو المقيمين أو مواليد الدولة.

أسبوع على الأقل

جرى تحديث الاشتراطات المطلوبة، لتعديل موعد أو تاريخ مباراة، بناءً على طلب النادي، يتوجب التقدم بالطلب قبل أسبوع على الأقل من موعد إقامة المباراة، على أن يشتمل الطلب على الموعد والتاريخ وسبب التعديل وموافقة الطرف الآخر، فيما يكون القرار النهائي في هذا الشأن، وفقاً لتقدير الرابطة.

المشاركة في «الأبطال» بـ«قرار الرابطة»

أبرز تعديلات لائحة الدوري، تكمن في وضع بند ينظم المشاركة في دوري الأبطال، في حال وجود أكثر من بطل مرشح للمشاركة في المسابقة، يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدولة، وفي هذه الحالة سيتم تحديد الآلية الخاصة بالمشاركة، بموجب قرار يصدر من مجلس إدارة الرابطة، وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، من دون الإخلال بالمعيار الرياضي واللوائح المنظمة لمسابقة الاتحاد الآسيوي.