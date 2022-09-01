الرمادي: الدوري أقوى من المواسم الماضية

رضا سليم (دبي)

أكد المصري أيمن الرمادي، أحد أقدم المدربين في «دورينا»، والمحلل بقناة أبوظبي الرياضية، أن «دوري أدنوك للمحترفين»، سيكون له «المذاق الخاص»، والمستوى الفني للفرق أعلى وأفضل من المواسم الماضية، خاصة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا التي كان لها التأثير السلبي، وخروج الأندية لمعسكرات خارجية، بالتالي التوقع أن يكون الدوري أقوى هذا الموسم فنياً وبدنياً.

أضاف: هناك فرقاً استعدت جيداً، سواء على مستوى الصفقات، أو المعسكرات واللعب مباريات ودية وخرجت لمعسكرات، وحققت الهدف وفرق أخرى لا زالت تكمل صفوفها بصفقات جديدة، حتى الرمق الأخير، وستكون المنافسة هذا العام بين العين حامل اللقب والشارقة، وكلاهما في جاهزية عالية، وسيدخل معهم دائرة المنافسة الوحدة والجزيرة.

وحول رؤيته للمدربين خارج «المستطيل الأخضر»، قال: صفقات المدربين متميزة لبعض الفرق، فهناك الألماني ثورستن فينك مدرب النصر، من أصحاب الخبرات الكبيرة، وسيكون إضافة للدوري، بجانب وجود الأوكراني ريبروف مدرب العين، الذي أظهر بصمته من الموسم الماضي، وفاز بالدرع، ويتمتع بخبرات كبيرة، وأيضاً الروماني كوزمين مدرب الشارقة الأكثر تتويجاً بالبطولات، وهو من المدربين الذين يملكون فكراً وقراءة جيدة للمنافسين، وعدد آخر من المدربين الذين يبحثون عن الظهور الجيد.

وأوضح، أن عجمان سيكون «الحصان الأسود» هذا الموسم، بالتعاقدات ومدربه الصربي جوران، بعد المستوى الذي قدمه في الموسم الماضي، وتحدث عن الوصل فقال: أفضل كثيراً من الموسم الماضي على مستوى الصفقات والتجهيز، وأيضاً بني ياس الذي أتمنى أن يعود إلى مستواه الحقيقي، لأنه من الأندية التي تقدم كرة قدم ممتعة.

وأشار الرمادي، إلى أن شباب الأهلي «ضلع أساسي» في المنافسة، ودائماً موجود مع فرق المقدمة، وإن كان هناك غموض في فترة إعداد «الفرسان» إلا أن هذا لا يمنع من أنه من الفرق الكبيرة، وهناك القادمون الجدد من الدرجة الأولى، سواء دبا الذي يملك خبرة دوري المحترفين وتجهيزاته للموسم الجديد متميزة، والبطائح الذي أظهر نتائج جيدة في المباريات الودية، وكلاهما يطمحان إلى الظهور المميز في الموسم الجديد.

وأشار الرمادي إلى أن زيادة عدد الأجانب إلى 5 لاعبين له تأثير إيجابي على الفرق، في حال استغلاله بشكل صحيح، وتواجد الأجانب في مراكز مختلفة، حسب حاجة الفريق، والمفروض أن اللاعب المواطن يكتسب الخبرة من الأجنبي في الفريق، وينقل منه تجربته الاحترافية، والفريق الذي يستغل الخماسي الأجنبي جيداً سيكون له الكلمة العليا من البداية.

ونوه الرمادي إلى أن المفاجآت واردة في الجولة الأولى من الدوري، خاصة ضربة البداية، ما بين فرق استعدت جيداً وأخرى حولها الغموض طوال فترة الإعداد، وهذا الغموض ربما يولد انفجاراً في ضربة البداية وتظهر الفرق بمستوى متميز عن المتوقع لها.