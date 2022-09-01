دبا «الإبحار السادس»

معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب فريق دبا، لمشوار جديد في مشاركاته بـ «دوري المحترفين»، حيث يستعد «النواخذة» للإبحار «السادس»، مع بداية الموسم الجديد 2022- 2023، بعدما سبق له الظهور في 5 مواسم ماضية مع «المحترفين» 2012- 2013.2015- 2016.2016- 2017.2017- 2018.2018- 2019.

واستحق دبا بطاقة العودة إلى دوري الكبار، بعدما توج بلقب بطل دوري الدرجة الأولى، في الموسم الماضي 2021- 2022، والصعود الثالث إلى «المحترفين»، وحصد الفريق «75 نقطة»، وهو «المعدل الأعلى» في تاريخ البطولة، «مناصفة» مع خورفكان الذي بلغ الإنجاز نفسه موسم 2007-2008.

وفرض «النواخذة» أفضليته في الموسم الماضي لدوري الهواة، بعدما حقق 24 فوزاً من بين «28 جولة»، ولم يخسر إلا مرة واحدة فقط أمام البطائح في الجولة الأولى، وأيضاً لم يعرف «التعثر» على أرضه، حيث بلغ رقماً قياسياً، بالفوز في ملعبه 13 مرة، مقابل التعادل في مباراة، وهو الوحيد الذي لم يخسر بين جماهيره.

وفضلت إدارة دبا ضمن التحضيرات للموسم الجديد، الاستقرار الفني باستمرار الصربي زوران بوبوفتيش، الذي يقود «النواخذة» منذ يوليو 2021، عطفاً على نجاحه في قيادة الفريق للعودة إلى مصاف دوري الكبار، بعدما حسم التتويج لقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي 2021- 2022.

ودخل دبا سوق الانتقالات الصيفية بقوة، بعدما تصدر المشهد، لأنه الفريق الأكثر ضماً للاعبين، حيث سعت إدارة النادي لتعويض الغياب القسري خلال الإعداد للحارس الأساسي، محمد سالم الرويحي الذي تعرض للإصابة بكسر مضاعف في اليد اليمنى، بالتعاقد مع ثنائي حراسة المرمى حميد عبدالله من الوصل، والحارس المتألق علي صقر «33 عاماً» قادماً من ناديه السابق الإمارات بعد هبوط الأخير إلى دوري الأولى.

وضمت قائمة لاعبي «النواخذة» الجدد أسماءً متميزة، وهم سبيل جاسم مدافع شباب الأهلي السابق، ومهند القصاب، ومحمد خلفان، والأجانب المهاجم الدولي المالي ساليو جيندو، والمدافع البرازيلي مارسيلو دوس سانتوس، المونتنجري ألكسندر شيكيتش، الهولندي جوي سليدجرز، والغاني المقيم الحسن باسيرو، والعراقي المقيم محمد مصطفى.

واستعد دبا لانطلاقة الموسم الجديد، من خلال التحضيرات البدنية والفنية على عدة مراحل، وخاض الفريق معسكراً إعدادياً في صربيا، استمر لنحو 20 يوماً، وخاض «النواخذة» مجموعة من التجارب الودية استهلها بالفوز على فريق بوتيفي الصربي 3-0، وفاز في الثانية على سلوبودا أوزيتسه الصربي 4-1، وتعادل في مباراتين على التوالي مع كاظمة الكويتي، والحزم السعودي 3-3.

وتواصلت المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد، بعد ختام المعسكر الخارجي والعودة إلى دبا، بأداء عدد من الحصص التدريبية والمباريات الودية أمام الفرق المحلية، تأهباً لانطلاقة مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين» بلقاء مضيفه الجزيرة ضمن الجولة الأولى.