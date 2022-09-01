البطائح «حلم السنين»

رضا سليم (دبي)

ارتدى البطائح ثوب الكبار للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق حلم الصعود إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد 3 مواسم قضاها الفريق في دوري الدرجة الأولى فقط، ما يعد إنجازاً في سرعة التأهل إلى «دنيا الأضواء»، رغم أن عمر النادي 10 سنوات، منذ إعلان تأسيسه في 2012، وهو النادي الرابع الذي ينتمي إلى إمارة الشارقة في دوري المحترفين، بانضمامه إلى الشارقة واتحاد كلباء وخورفكان.

وتمكن البطائح من الصعود إلى دوري الكبار، بعدما حسم المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى، برصيد 64 نقطة، بفارق 8 نقاط عن دبا الفجيرة، والذي تُوج بطلاً للمسابقة.

وانضم البطائح إلى دوري الدرجة الأولى منذ 3 مواسم، وكان يحتل في موسمه الأول، «2019-2020»، المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن «صقور الإمارات» المتصدر، و8 نقاط عن دبا الحصن، في المركز الثاني، قبل أن يتم إلغاء الموسم بسبب «جائحة كورونا»، وحقق الفريق المركز الثالث أيضاً في الموسم الماضي، وهو الثاني له برصيد 38 نقطة، خلفاً للصاعدين العروبة والإمارات، بطل ووصيف دوري الدرجة الأولى برصيد 44 و41 نقطة بالترتيب.

ويحسب للمدرب التونسي طارق الحضيري، الذي تولى مسؤولية الفريق في مايو 2021، بعقد يمتد لسنة واحدة، في قيادة مجموعة اللاعبين، لبلوغ الحلم ليخطف بطاقة التأهل، بعد صراع شرس طوال الموسم مع العربي.

وتحول البطائح إلى «نيولوك» في الموسم الجديد، ليس فقط بعد رحيله من دوري الهواة، بل أيضاً من خلال ارتداء ثوب الكبار والتعاقد مع صفقات من «العيار الثقيل»، ليدخل «دوري أدنوك» بطموحات البقاء ومقارعة الكبار، على أن يخوض مبارياته على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، لعدم امتلاك النادي لملعب معتمد من رابطة المحترفين. وأعادت إدارة النادي بناء الفريق، بما يتناسب وقوة المنافسة في دوري المحترفين، وكانت أولى الخطوات، بالتعاقد مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي الذي يملك خبرة كبيرة بالكرة الإماراتية، وسبق له تدريب النصر وخورفكان، قبل أن يرحل عن الإمارات، ثم يعود من بوابة البطائح. وعلى مستوى اللاعبين أبرمت إدارة النادي 20 صفقة جديدة، ما بين لاعبين أجانب ومقيمين ومحليين، ليكون أحد الأندية الأكثر نشاطاً في «الميركاتو الصيفي»، ولعل من أبرز صفقات اللاعبين المحليين، خميس إسماعيل لاعب الوحدة في صفقة انتقال حر، والمهاجم الدولي السابق، أحمد خليل أيضاً في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى اللاعب عقده مع ناديه السابق شباب الأهلي، في فترة القيد الشتوي الأخيرة، وكذلك تم التعاقد مع الثنائي زايد الحمادي وحبوش صالح.

وحسم النادي التعاقد مع الخماسي الأجنبي في صفوف فريقه الأول لكرة القدم، وهم المهاجم الكاميروني أناتول أبانج، والجناح البرازيلي لورينسي رودريجيز، ولاعب الارتكاز البرتغالي جواو نوفايس والمدافعان الجنوب أفريقي تيبانج فيتي، والبرتغالي أرتور خورخي، كما جدد النادي عقد مدافعه المالي المقيم سيكو بابا جاساما «21 عاماً»، لمدة موسمين.