أجانب الخبرة سنوات من التألق

معتصم عبدالله (دبي)

تتركز الأنظار خلال الموسم المرتقب 2022- 2023، على «أجانب الخبرة»، في ظل ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب في «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي سيصل فيه العدد الإجمالي للأجانب المحترفين إلى 70 لاعباً، بواقع 5 لاعبين في كل نادٍ، بعد قرار الزيادة الأخير من 4 إلى 5 لاعبين، خلافاً للاعبين المقيمين والمواليد.

وتشهد قوائم أندية «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم المرتقب، استمرار 25 لاعباً أجنبياً، من الموسم الماضي، على الأقل في كل الأندية، التي أبقت على لاعب واحد على الأقل، من بين أجانب الموسم الماضي، في الوقت الذي تستمر فيه رحلة عدد آخر من الأجانب لأكثر من ثلاثة مواسم.

وتضم قائمة «أجانب الخبرة» الذين خاضوا ثلاثة مواسم على الأقل في دوري المحترفين، قبل تدشين رحلة الموسم الرابع، خلال المشاركة المرتقبة في دوري 2022- 2023، نحو 12 لاعباً، يتقدمهم البرازيلي كايو لوكاس «28 عاماً»، لاعب الشارقة، و«عميد الأجانب» في الموسم الجديد.

وفتح رحيل ثنائي الظفرة المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب، والمدافع المغربي عصام العدوة الطريق أمام كايو لوكاس «28 عاماً»، لنيل لقب «عميد الأجانب»، حيث يستعد لخوض «موسمه السابع» في ملاعبنا المحلية، بعدما دشن مشواره مع العين موسم 2016- 2017، قبل أن يدافع عن ألوان قميص الشارقة، بداية من موسم 2019- 2020، على سبيل الإعارة، قادماً من بنفيكا البرتغالي، وانتقاله بصورة رسمية إلى «الملك»، في يناير 2021، بعد توقيعه عقداً لثلاث سنوات حتى العام 2024. وتضم قائمة «أجانب الخبرة»، الدولي السوري عمر خربين، المنتقل حديثاً إلى شباب الأهلي، على سبيل الإعارة، قادماً من الوحدة، حيث يتأهب لخوض موسمه الخامس، بعدما دشن مشواره المحلي بخوض موسمين على التوالي، بقميص الظفرة 2015- 2016,2016- 2016، ليرحل بعدها إلى الدوري السعودي، ويعود مجدداً منتصف موسم 2020- 2021 للعب مع الوحدة، والانتقال لاحقاً إلى «الفرسان».

ويرفع استمرار ريان مينديز مع النصر خلال الموسم المرتقب، رصيد مشواره المحلي، إلى 5 مواسم على التوالي بداية من 2018- 2019 مع الشارقة لموسمين تُوج خلالها بلقب الدوري، قبل الانتقال إلى النصر مطلع موسم 2021- 2022، علماً بأن عقده الحالي مع «العميد» يمتد حتى 2024. وخلافاً للثلاثي كايو لوكاس «الشارقة»، عمر خربين «شباب الأهلي»، ريان مينديز «النصر»، تضم قائمة أجانب الخبرة من اللاعبين الذين خاضوا ثلاثة مواسم على الأقل، في الدوري نحو 9 لاعبين آخرين، بقيادة التوجولي لابا كودجو مهاجم العين وهداف الدوري في الموسم الماضي 2021- 2022 برصيد 26 هدفاً.

ويبرز ضمن القائمة ثنائي الجزيرة، المدافع الصربي ميلوس، ولاعب الوسط الجنوب أفريقي تولاني سيريرو المنضمين إلى «فخر أبوظبي» مطلع موسم 2019- 2020، وتوج الثنائي مع الجزيرة بلقب الدوري في موسم 2021- 2022. في المقابل، يتطلع البرتغالي توزي لاعب وسط النصر، إلى خوض موسم رابع مع «العميد»، بعد انتقاله إلى «الأزرق» مطلع موسم 2019- 2020، وهو ذات الموسم الذي شهد المشاركة الأولى للتوجولي بينيل ملابا «31 عاماً» هداف اتحاد كلباء مع «النمور»، بجانب الصربي ساشا ايفكوفيتش لاعب بني ياس، والبرازيلي رافائيل «دودو» مع خورفكان. بدوره، تنقل البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة الحالي، خلال مواسمه الثلاث الماضية، في دوري المحترفين، ما بين ثلاثة أندية في أبوظبي، بداية مع الظفرة موسم 2019- 2020، قبل الانتقال في الموسم التالي إلى بني ياس، وصولاً إلى محطته الحالية مع «العنابي». ومنحت في المقابل، عودة الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي الحالي، إلى «الفرسان» منتصف الموسم الماضي الفرصة أمامه، لخوض موسم رابع على التوالي، بعدما ظهر للمرة الأولى 2019- 2020 ليرحل بنهاية الموسم التالي 2021- 2022 قبل العودة منتصف الموسم الماضي.