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الرياضي

راشد بن حميد يطالب الأندية بتقديم مستويات فنية متطورة

راشد بن حميد يطالب الأندية بتقديم مستويات فنية متطورة
2 سبتمبر 2022 02:42

دبي (الاتحاد)

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عبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم عن سعادته بانطلاق الموسم الكروي 2022-2023، متمنياً لجميع الأندية النجاح والتوفيق، مؤكداً أن اتحاد الكرة عمل بشكل متواصل مع رابطة المحترفين، من أجل توفير أفضل السُبل لإنجاح الموسم الجديد الذي يشهد إقامة العديد من المسابقات والبطولات على مستوى أندية المحترفين، وأندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة، إلى جانب بطولات المراحل السنية. وقال: إن اتحاد الكرة ركّز على إعداد قضاة الملاعب بأفضل الصور، من خلال تحضيرهم بدنياً وذهنياً، لمسابقات من المتوقع أن تكون ساخنة ومثيرة، وأن التنسيق بين الاتحاد ورابطة المحترفين والأندية سيكون له تأثير إيجابي في المسابقات المحلية، وكذلك مشاركات منتخباتنا الوطنية في مختلف البطولات الإقليمية والقارية. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن اتحاد الكرة أكمل بروتوكول عمليات المباريات للحفاظ على سلامة المجتمع وجميع المشاركين في البطولات المحلية، معرباً عن ثقته من أن عناصر الكرة الإماراتية بكل تخصصاتها ستلتزم بمفردات اللوائح، حيث يمتلك اللاعبون والإداريون والمدربون والجمهور وعياً صحياً متقدماً، وهم حريصون على تنفيذ البروتوكول بالصورة المطلوبة. وطالب رئيس الاتحاد الفرق بتقديم مستويات فنية متطورة وقوية ومثيرة، مشيراً إلى أن قوة المنافسات المحلية تنعكس إيجاباً على أداء المنتخبات الوطنية، داعياً الجماهير للحضور في مدرجات الملاعب من أجل تشجيع فرقها.وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالدور الكبير التي تلعبه مختلف وسائل الإعلام في التغطية المميزة لكل المسابقات الكروية المحلية، حيث تقدم الأفكار والمقترحات التي تصب في مصلحة الكرة الإماراتية، مشيداً كذلك بالدور الإيجابي للرعاة في دعم الأحداث الكروية.

راشد بن حميد
اتحاد كرة القدم
رابطة المحترفين
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