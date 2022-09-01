عجمان والعين.. «الانطلاقة الحذرة»

رضا سليم (دبي)

يدشن العين رحلة الدفاع عن اللقب «خارج الديار»، عندما يلتقي عجمان باستاد راشد بن سعيد، في مباراة تحمل الكثير من الحذر، في حمى البدايات، ورغم أن التفوق لمصلحة «الزعيم» في المواجهات السابقة، بواقع 17 لقاءً من أصل 20 مواجهة، مقابل فوز وحيد لـ «البرتقالي» وتعادلين، إلا أن ضربة البداية دائماً ما تحمل الكثير من المفاجآت، في ظل جاهزية جميع الفرق لضربة البداية، رغم أن «الزعيم» لم يخسر في ضربة البداية منذ موسم 2013-2014 أمام الشباب 1-3، في المقابل فاز «البرتقالي« على النصر في افتتاحية الموسم الماضي 3-0، إلا أنه خسر بالأربعة أمام الظفرة في الموسم قبل الماضي.

ويدخل «البرتقالي» الموسم بمعنويات عالية بعد الأداء المتميز، والإشادة بما قدمه الفريق في الموسم الماضي، والذي أنهاه في المركز السابع، وهو أفضل المراكز له في دوري المحترفين، إلا جماهير «البركان» التي تقف خلف الفريق تطمح في مزيد من التقدم في جدول الترتيب، ومقارعة الكبار في المربع.

ودعمت إدارة النادي الصفوف بصفقات متميزة على مستوى الأجانب هما البحريني علي مدن لاعب الرفاع الذي قدم شهادة اعتماده في الموسم الماضي مع العروبة، والمهاجم الكونغولي برستيج مبونجو القادم من أبها السعودي. في المقابل جهز ربيروف مدرب العين «المنتشي» جميع لاعبيه للدفاع عن اللقب، ودعمت إدارة «الزعيم» الفريق، بالتعاقد مع الجناح الأوكراني يارميلينكو، والمهاجم الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، والوسط المدافع المغربي المهدي مبارك، واستعاد جهود فلاح وليد الذي كان معاراً لخورفكان.