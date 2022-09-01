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الرياضي

بني ياس وخورفكان.. «فك الاشتباك»

بني ياس وخورفكان.. «فك الاشتباك»
2 سبتمبر 2022 02:41

مصطفى الديب (أبوظبي)

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يحل خورفكان ضيفاً ثقيلاً على بني ياس اليوم، في بداية مشوار الفريقين، بـ«دوري أدنوك للمحترفين»، وتعد المباراة ذات خصوصية، لاسيما أنها فاصلة، رغم أنها في البداية، لكنها تفصل الاشتباك الدائر بين الفريقين في عدد الفوز والخسارة، حيث إنهما تواجها في السباق 6 مرات، ورجحت كفة «السماوي» مرتين، ومثلهما لخورفكان، مقابل التعادل في مباراتين، وترجح نتيجة مواجهة اليوم كفة طرف على الآخر أو بقاء الوضع على ما هو عليه. ويدخل «السماوي» المواجهة من دون أي تغييرات على فريقه، حيث لم يبرم النادي إلا صفقة المهاجم البرازيلي إلياس الذي لم يتحدد موقفه من المشاركة بناء على جاهزيته، كما أن الفريق يقوده الروماني إيسايلا الذي يجلس على «المقعد الفني» منذ موسمين. على الجهة الأخرى يدخل خورفكان اللقاء بـ «حلة جديدة» تماماً، سواء على مستوى الجهاز الفني الذي يقوده المدرب المخضرم عبد العزيز العنبري الذي سبق وأن حصد لقب الدوري مع الشارقة، وكذلك على مستوى اللاعبين الأجانب والمواطنين، حيث أبرم الفريق العديد من الصفقات الجديدة التي ينتظر أن تظهر  اليوم.

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