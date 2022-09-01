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الرياضي

اتحاد كلباء والبطائح.. «الأحرف الأولى»

اتحاد كلباء والبطائح.. «الأحرف الأولى»
2 سبتمبر 2022 02:41

دبي (الاتحاد)

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يكتب البطائح تاريخاً جديداً في «دوري أدنوك المحترفين»، حينما يوقع بالأحرف الأولى على مشاركته في «دوري أدنوك للمحترفين» أمام مضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة الأولى، في الظهور الأول لـ «الراقي» أحدث الصاعدين لدوري الكبار، والفريق الذي يحمل الرقم 21 في تاريخ الأندية التي حظيت باللعب في المحترفين، منذ موسمه الأول 2008- 2009. ولن تكون مهمة «الراقي» في ظهوره الأول سهلة أمام مضيفه «النمور» بثوبه الجديد، بعدما عمد الأخير إلى إجراء تغييرات واسعة على صعيد تشكيلة الموسم الماضي، وعلى رأسها اللاعبين الأجانب بضم إيجور روسي، دانييل بيسا، فيليب كيش، وصانع الألعاب الروماني ألكسندرو، ليضيفوا مزيداً من القوة لقائمة الفريق بقيادة التوجولي ملابا، في المقابل تصدر «الراقي» مشهد «الميركاتو الصيفي»، بعدما تخطى حاجز الـ 22 صفقة على مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب، وأبرزهم خميس إسماعيل، أحمد خليل، عبدالله كاظم، والبرتغالي جواو نوفايس. ويبرز في مواجهة الفريقين، المبارزة التكتيكية بين الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، في ظهوره الرسمي الأول مدرباً في دوري المحترفين، بعد تجاربه السابقة في ملاعبنا المحلية لاعباً لفرق الوصل، العين، النصر، وشباب الأهلي، فيما يقود «الراقي» البرازيلي كايو زاناردي في تجربته الثالثة في دورينا بعد النصر وخورفكان.

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