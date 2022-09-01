4 صفقات في «الساعات الأخيرة» قبل «ضربة البداية»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الساعات الأخيرة قبل انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين» إبرام عدد من الأندية لبعض الصفقات التي تعد لبعضها «طوق نجاة»، مثل البرازيلي رفائيل إلياس الذي ضمه بني ياس لصفوفه مهاجماً رئيسياً للفريق، حيث لا يملك «السماوي» أي مهاجم أجنبي، كما أنه لم يبرم أي صفقات خلال «الميركاتو الصيفي»، وذلك منذ فسخ عقده مع السويدي إسحاث إيثيلن مهاجم الفريق أواخر الموسم الماضي. ويعول بني ياس كثيراً على قدرات رفائيل القادم من بالميراس البرازيلي في سد الفراغ الذي يعاني منه «السماوي» منذ رحيل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، بعد نهاية الموسم قبل الماضي، والذي تألق مع الفريق بشكل لافت، وسجل 18 هدفاً بمفرده، قبل أن ينتقل إلى صفوف «العنابي» بعد الاتفاق مع الظفرة ناديه الأصلي، كما أعلن البطايح الوافد الجديد على البطولة ضم صفقتين الأولى للمدافع فهد سبيل، والثانية لعبد الله كاظم لاعب الشارقة، وكذلك قام عجمان بالإعلان عن ضم المهاجم الكونجولي برستيج مبونجو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من أبها السعودي، لتعد تلك الصفقات الخمس الأبرز في اليومين الأخيرين، قبل انطلاق منافسات «النسخة 15» من دوري أدنوك للمحترفين.