الجماهير تريد «أجواء حماسية» وليس «قاعة سينمائية»!

مراد المصري (دبي)

طالبت الجماهير بدراسة مدى إمكانية، رفع درجة التسهيلات للأدوات التشجيعية، وكل من شأنه أن يرفع من درجة الحماس على المدرجات، إلى جانب الخدمات الأخرى، ليكون الموسم الجديد لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حافلاً بالتشجيع المحفز للأندية واللاعبين، وليس التشديد والضبط لكل صغيرة وكبيرة، لدرجة تصل أن تتحول الملاعب إلى أشبه بقاعات سينما، تكون فيها الجماهير مطالبة فقط بالجلوس والمشاهدة في صمت!.

وتندرج أبرز مطالب الجماهير في التسهيلات في عملية الدخول إلى الملعب، ومرونة الإجراءات، بموازاة مع ما قطعته الدولة من خطوات كبيرة، تجاوزت من خلالها أزمة جائحة كورونا بكل ثبات وتفوق بشهادة العالم، إلى جانب الخدمات داخل الملعب، من خلال توفير المواد الأساسية بشكل جيد، وأسعار تشجيعية، خصوصاً المياه التي تشكل مطلباً كبيراً، بالنظر إلى طبيعة الأجواء الحارة في أغلب أوقات الموسم.

وتتواصل المطالب من خلال الأمنيات برؤية بعض مما نشاهده في ملاعب البطولات المجاورة، من حيث الإعلام الطويلة والكبيرة، ومعدات التشجيع المختلفة، مع أمنيات بإعادة النظر في مكبرات الصوت، وفق ضوابط صارمة، والتعامل مع اللافتات بصورة مرنة، بما يتوافق مع أعراف الروح الرياضية.

وأكد المشجع نواف نجيب، الذي يتواجد في مدرجات النصر، أن الحضور إلى الملاعب أمر يطمح له عشاق كرة القدم، حيث إن مشاهدة المباراة في الملعب شيئ مختلف تماماً عن التلفاز، من حيث معايشة الأجواء، والشعور بالقرب من الأحداث والمجريات، وحتى تكون التجربة متكاملة، يجب أن تتفهم الأندية ورابطة المحترفين، أن الجمهور بحاجة إلى مرونة في عملية الدخول، وأن يكون هناك تفهم لأدوات التشجيع. وقال: عندما نشاهد الدوري السعودي مثلاً، نرى الأعلام الطويلة على المدرجات، وأدوات التشجيع المختلفة، التي يتم منعها بشكل صارم هنا.

وأضاف: الموسم المقبل على موعد مع «السباق المفتوح» على صعيد المنافسة، لأنه من الصعب الحكم على هوية بطل الدوري مبكراً، مع التحضيرات لمختلف الأندية، إلى جانب التشويق المرتبط ببطولات الكؤوس، وكلها عوامل تجعل الفرصة مواتية لاستقطاب الجماهير التي ترغب في الحضور إلى الملعب لمشاهدة المباريات القوية والمتقاربة فنياً.

وأشار خالد الجابري، الذي يتواجد في مدرجات الجزيرة، إلى أن ملاعب كرة القدم لها حماس خاص، وليست قاعات سينما، حيث يجب الجلوس بهدوء وعدم التفاعل مع مجريات المباراة، وقال: نتمنى تفهم أهمية توفير الخدمات، خصوصاً المواد الأساسية مثل المياه، وأن يكون هناك تنسيق من رابطة المحترفين مع الأندية، لوجود مزود مثلاً يوفرها بأسعار تشجيعية، خصوصاً للأطفال، إلى جانب السعي لإيجاد حلول، من خلال التنسيق مع مشجع ممثل لكل نادٍ، مع بداية الموسم، للوقوف على احتياجات وطلبات الجماهير، وكيفية التنسيق بها مع الجهات المسؤولة التي نحترم تقديرها للأمور، وأن يكون الترتيب معها، من أجل ضمان سلامة الجميع في الملاعب.