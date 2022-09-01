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الرياضي

هزاع بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي العين وشركاته

هزاع بن زايد
1 سبتمبر 2022 23:46

أبوظبي (وام)

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أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي برئاسة سموه، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائباً للرئيس.
كما تضمن القرار تعيين أعضاء مجلس إدارة النادي: معالي حمد مبارك الشامسي، رئيس لجنة التدقيق، والدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيساً لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيساً لمجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، وخميس عبيد الكعبي، رئيساً لمجلس إدارة نادي العين للألعاب الرياضية، وحمد نخيرات العامري، العضو المنتدب للنادي.
كما شمل القرار تشكيل اللجنة التنفيذية لنادي العين، ولجنة رعاية المواهب، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، واعتمد سموه قراراً بتمديد وإعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي.
وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ثقته في أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، متمنياً لهم السداد والتوفيق في مواصلة تطوير نادي العين الرياضي الثقافي وتحقيق أهداف النادي وتطلعات جمهوره وشركائه.

هزاع بن زايد
أبوظبي
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