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الرياضي

«العيار الثقيل» يشعل «ضربة البداية»

«العيار الثقيل» يشعل «ضربة البداية»
2 سبتمبر 2022 02:41

معتصم عبدالله (دبي)

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تنطلق إثارة «دوري أدنوك للمحترفين» مبكراً، مع بداية الموسم الجديد 2022- 2023، في مباريات الجولة الأولى، والتي تنطلق اليوم بأربع مواجهات تجمع اتحاد كلباء بضيفه البطائح «الوافد الجديد»، وعجمان مع العين، وبني ياس مع خورفكان، ويختتم اليوم الأول بـ«القمة الجماهيرية» بين الوصل وضيفه الوحدة، على ملعب زعبيل، على أن تستكمل الجولة مساء غد بثلاث مباريات تجمع الظفرة مع النصر، الجزيرة مع دبا، وقمة شباب الأهلي والشارقة. وتقص 6 أندية شريط بداية الدوري، حيث يكتب البطائح -أحدث الأندية المنضمة للمحترفين- تاريخاً جديداً، حينما يخوض مباراته الأولى أمام مضيفه اتحاد كلباء، في الوقت الذي يدشن فيه «الزعيم» صاحب الرقم القياسي، في عدد مرات الفوز باللقب في 14 نسخة، حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي من استاد راشد معقل فريق عجمان، فيما يبحث بني ياس عن فوزه الأول في المباريات الافتتاحية على ملعبه، حينما يواجه ضيفه خورفكان. وتتجه الأنظار اليوم صوب ملعب «زعبيل» في «المواجهة الجماهيرية» المرتقبة بين «الإمبراطور» وضيفه «العنابي»، والتي يشعلها «الفارق الضئيل» في نتائج المواجهات الـ 26 السابقة بين الفريقين حيث يتفوق الوحدة بفارق انتصار وحيد بمجموع 11 انتصاراً، مقابل 10 للوصل، والتعادل في 5 مرات.

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