العين «زعيم المحترفين» بـ 650 نقطة

عمرو عبيد (القاهرة)

منذ انطلاق الدوري في ثوبه الاحترافي عام 2008، لم تعرف البطولة فريقاً تمكن من جمع عدد من النقاط أكبر من العين، حيث حصد «الزعيم»، خلال 13 موسماً، 650 نقطة منفرداً وحده بصدارة تلك القائمة، محققاً نسبة نجاح تجاوزت 68%.

وحل الجزيرة ثانياً بإجمالي 616 نقطة ليُسجّل «فخر أبوظبي» نسبة نجاح 64.6%، مقابل 62% لشباب الأهلي بمجموع 593 نقطة، وجاء الوحدة رابعاً بنسبة 58.7% بعدما جمع «العنابي» 560 نقطة. وسارت الأمور على ذات الترتيب فيما يتعلق بأكثر الفرق فوزاً في تاريخ البطولة الاحترافي، وحقق «الزعيم» 195 انتصاراً بنسبة 61.3%، يليه «فخر أبوظبي» ب184 فوزاً ونسبة 58% ثم 172 فوزاً لـ «الفرسان» بنسبة 54%، بينما فاز «أصحاب السعادة» في 160 مباراة بنسبة 50%، وكان الظفرة الفريق الأكثر تعادلاً بإجمالي 82 مباراة، وجاء «العنابي» ثانياً بـ 80 مباراة، ثم تساوى «الفرسان» مع «الإمبراطور» في 77 تعادلاً، وبعدهما ظهر «الملك» بـ 75 تعادلاً مقابل 74 لـ «العميد» و72 لـ «السماوي».

ورغم أن الشعب شارك 4 مرات فقط في دوري المحترفين، إلا أن خسارته 70% من مبارياته تجاوزت فرقاً أخرى تلقت الهزيمة في عدد أكبر من المباريات، مثل «صقور» الإمارات و«الفارس»، حيث تلقى كل منهما الهزيمة في 134 مباراة، لكن النسب جاءت على الترتيب 60.4% و45%، وكذلك تعرض عجمان لـ 124 خسارة بنسبة 51% من مبارياته، ورغم أن حتا خسر 47 مباراة فقط إلا أنه مثّل 63.5% من إجمالي مبارياته وكذلك الأمر مع خورفكان الذي تلقى 45 هزيمة بنسبة 61% من مبارياته! وبحسب الإحصاءات الموجودة في موقع رابطة دوري المحترفين، سواء بأهداف تم تسجيلها فعلياً أو احتسبت اعتبارياً، تفوّق هجوم «فخر أبوظبي» على الجميع بالمعدل التهديفي الأكبر بـ 2.25 هدف في كل مباراة بمجموع 714 هدفاً، ثم جاء «البنفسج» وصيفاً بـ 687 هدفاً ومعدل 2.16 هدف في المباراة، وكان «العنابي» ثالثاً برصيد 614 هدفاً ثم 601 هدفاً لـ «الفرسان»، وسجّل «العميد» و«الإمبراطور» أقل من 600 هدف بواقع 545 هدفاً للنصر و537 هدفاً للوصل، في حين كان «الإعصار» الأقل تسجيلاً للأهداف في تاريخ المحترفين برصيد 73 هدفاً ومعدل 0.97 هدف في مباراة، ولم يبلغ «النسور» حاجز الـ 100 هدف هو الآخر، حيث اكتفى خوركفان بتسجيل 94 هدفاً بمعدل 1.3، علماً بأن «الثنائي» شارك في 3 مواسم سابقة بالتساوي. وتصدّر «الفارس» قائمة الأكثر استقبالاً للأهداف بإجمالي 531 هدفاً بمعدل تجاوز 1.79 هدفاً في كل مباراة، إلا أن هناك عدة فرق تجاوز معدل اهتزاز شباكها «هدفين في المباراة»، أبرزها الشعب بـ 2.2 هدف مقابل 2.18 هدف لـ «ذئاب» الفجيرة و2.13 هدف لـ «الصقور» و2.12 هدف لفريق دبي. وعلى مستوى الحساب الرقمي للأهداف بعيداً عن المعدلات، فإن شباك «الإمبراطور» استقبلت 519 هدفاً مقابل 459 هدفاً ل«العميد» و434 هدفاً لـ «السماوي»، وعلى صعيد الكبار الأبطال، فإن شباك «الملك» تلقت 436 هدفاً مقابل 431 هدفاً لـ «فخر أبوظبي»، واهتزت شباك «العنابي» 415 مرة و392 هدفاً بالنسبة لـ «الفرسان»، أما «الزعيم» فاستقبل مرماه 347 هدفاً بمعدل 1.1 هدف في المباراة. «الزعيم» و«فخر أبوظبي» هما الأكثر ظهوراً في «مربع الذهب» وتكرر ذلك 10 مرات لكل منهما، لكن «البنفسج» واجه أسوأ كوابيسه في نسخة 2010-2011 محتلاً المركز العاشر آنذاك، في حين كان المركز السابع هو الأسوأ للجزيرة في موسمي 2015-2016 و2017/2018، وبعدهما لم يُغادر «أصحاب السعادة» مربع الكبار في 8 مواسم وتقلّب بين المراكز من الخامس حتى السابع في 5 مواسم أخرى، وبقي «الفرسان» 7 مرات مع فرق الصفوة لكنه تراجع حتى المركز الثامن مرتين في نسختي 2009-2010 و2010-2011 توالياً، وظهرت فرق الشباب وبني ياس والنصر في «مربع الذهب» 4 مرات لكل منهم، مقابل 3 مرات للشارقة ومرتين للوصل.