50 شخصية في استفتاء «الاتحاد».. «دوري2023» عيناوي ب 48%

رضا سليم (دبي)

اعتلى العين قمة الترشيحات للاحتفاظ بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، للموسم الجديد 2022-2023، في «النسخة الـ48» للدوري في 50 عاماً، منذ انطلاق الدوري موسم 1973-1974، في الاستفتاء الذي أجرته «الاتحاد»، بمشاركة 50 شخصية رياضية، من خارج الأندية من مختلف إمارات الدولة، وعدد من المدربين المواطنين والأجانب واللاعبين السابقين والمحللين، بجانب الزملاء الإعلاميين.

ودخل قائمة الترشيحات 5 أندية فقط، هي العين والشارقة والوحدة والجزيرة والوصل، وتصدر «الزعيم» القمة برصيد 48%، بعدما حصد 24 صوتاً، فيما جاء في «الوصافة» الشارقة الذي حصل على 28 % و14 صوتاً، وحل الوحدة ثالثاً، ونال 8 أصوات بنسبة 16%، فيما تساوى الجزيرة والوصل، ولكل منهما صوتين بنسبة 4%.

وتأتي صدارة حامل اللقب للترشيحات، بعدما اكتسح جوائز رابطة المحترفين للموسم 2021-2022، والذي تنظمه الرابطة سنوياً، لتكريم النجوم والفائزين في مختلف الفئات والجوائز، مؤخراً في أبوظبي.

وذهبت بعض الترشيحات إلى أندية بعينها بدافع الصفقات الكبيرة التي أبرمتها للموسم الجديد، والبعض الآخر ينظر إلى الاستقرار الفني والإداري والمباريات الودية خلال فترة التجهيز للموسم.

ويكشف الاستفتاء هذا الموسم عن خروج 9 أندية من دائرة الترشيحات، يتقدمها شباب الأهلي والنصر وعجمان وخورفكان وبني ياس والظفرة واتحاد كلباء ودبا الفجيرة والبطائح، ويأتي ابتعاد هذه الأندية عن دائرة الترشيحات، بمثابة تأكيد للشارع الرياضي، على أن هذه الأندية لا تملك النفس الطويل للمنافسة، وتبقى هذه الترشيحات في دائرة التوقعات، لما سيحدث هذا الموسم، إلا أن المنافسة بين جميع الفرق تحمل شعار «الميدان يا حميدان»، ويبقى الدرع في الملعب حتى آخر مباراة في الموسم أو يحسمه فريق مبكراً قبل خط النهاية.