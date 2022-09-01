كايو وليما.. أقوى «دويتو»

عمرو عبيد (القاهرة)

خاض مئات اللاعبين مباريات «دورينا» خلال المواسم الـ5 الأخيرة، وبينهم ظهرت عشرات «الثنائيات» التي تألق بعضها لتصنع الفارق مع فرقهم، وربما تغيرت خريطة توهج «الدويتو» في العامين السابقين، مع تفكك «القدامى» بسبب الانتقالات أو ورحيل بعض النجوم عن دورينا، إلا أن 15 «ثنائية» ناجحة فرضت قوتها على البطولة خلال آخر 6 سنوات تشمل أيضاً الموسم الملغي 2019-2020.

والغريب أنه لم يتمكن أي «دويتو» من تحطيم الأرقام الخاصة بـ «ثنائي الإمبراطور السابق»، فابيو ليما وكايو كانيدو، رغم رحيل الأخير إلى صفوف «الزعيم» قبل 3 سنوات.

ومنذ موسم 2016-2017 لم يتعاون أي «دويتو» في تسجيل وصناعة عدد من الأهداف، يفوق ما حصده ليما وكايو مع الوصل، وشارك «الثنائي» معاً في 19 هدفاً، حيث حصل كايو على مساعدة مُباشرة من ليما في تسجيل 11 هدفاً بينما رد له الأخير الدين بتمرير 8 كرات حاسمة.

وبلغ اللاعبان أوج تفاهمهما الفني في نسخة 2017-2018، وإن كانت «ثنائية» علي مبخوت وخلفان مُبارك مع «فخر أبوظبي» اقتربت كثيراً من تلك المكانة الرفيعة خلال ذات الفترة.

وشارك نجما الجزيرة معاً في تسجيل وصناعة 18 هدفاً، بفارق هدف وحيد عن ثنائية ليما وكايو، وبواسطة «الدويتو الإماراتي» أهدى خلفان زميله 11 تمريرة حاسمة، مقابل 7 أهداف سجلها بمساعدة مباشرة من مبخوت، وكان موسم 2018- 2019 هو الأفضل للثنائي في تعاونهما المشترك.

ليما ظهر في تلك القائمة الخاصة مرة أخرى في المرتبة الثالثة، وكان صديقه السابق رونالدو مينديز هو الطرف الثاني في ذلك «الدويتو» الذي اصطبغ باللون الأصفر في موسم 2017-2018 أيضاً.

وتعاون ثنائي «الإمبراطور» في 16 هدفاً بواقع 14 «أسيست» من مينديز مقابل تسجيله هدفين من صناعة فابيو، ثم جاء الدور على «الثنائية المُخيفة» التي ظهرت في الموسمين الأخيرين، بين لابا كودجو وبندر الأحبابي في صفوف «الزعيم»، وإن كان التوجولي صاحب نصيب الأسد فيها بتسجيل 14 هدفاً من صناعة النجم الأبرز للجبهة اليُمنى في «دورينا» وكذلك منتخبنا خلال السنوات السابقة، حيث يُعد بندر أهم عناصر الصناعة في أهداف لابا على الإطلاق.

ولأن سيباستيان تيجالي يأتي ضمن الصفوة في قائمة أقوى الهدافين في تلك السنوات، فلم يكن غريباً أن يُكوّن عدة «ثنائيات» ناجحة مختلفة ومتنوعة بقي خلالها «العنصر الثابت»، إلا أن «الدويتو» الذي كونه مع بلازس جوجاك هو الأفضل، رغم أن النجم المجري لم يمكث في صفوف «العنابي» سوى موسمين، ولكن كان ذلك كافياً ليقدم 10 هدايا سجلها تيجالي، وضعت هذا الثنائي في المرتبة الخامسة.

واحتل السويدي ماركوس بيرج المركزين السادس والسابع، بفضل ثنائيتيه الرائعتين مع كايو لوكاس وحسين الشحات، وهو «مثلث الرعب» الشهير الذي أبدع في موسم 2017-2018، وصنع كايو 7 أهداف سجلها بيرج، كما قدم الشحات 6 تمريرات حاسمة للسويدي، الذي رد الدين مرتين لكل منهما، ليشارك لوكاس في 9 أهداف مقابل 8 مع حسين. وتساوى «دويتو» علي مبخوت مع عبد الله رمضان وكذلك عمر تراوري في الرقم 8 أيضاً، حيث تبادل مبخوت ورمضان الهدايا بواقع تسجيل كل منهما 4 أهداف من صناعة الآخر، بينما تغير الوضع تماماً في «ثنائية» هداف «الأبيض» التاريخي مع النجم المالي الذي حصل على 5 تمريرات حاسمة من مبخوت مقابل صناعة 3 للأخير.

وسيطر «الرقم 7» على باقي المراكز الـ6 في قائمة «توب 15»، حيث تشاركت باقي الثنائيات في تسجيل وصناعة 7 أهداف بصورة مباشرة، وظهر فيها تيجالي مرتين مع خليل إبراهيم وريان مينديز، حيث حصل على 7 تمريرات حاسمة من «خليل العنابي» مقابل 6 من «مينديز العميد» الذي أهداه صناعة واحدة، وكان السلوفيني تيم ماتافيز قد حصل على 7 هدايا مماثلة من «المخضرم» إسماعيل مطر في موسم واحد فقط 2020-2021.

وقبل عدة سنوات تكون «دويتو الفخر» بين مبخوت وليوناردو بيريرا حيث حصل هداف الدوري التاريخي على 4 تمريرات حاسمة من البرازيلي الذي سجل 3 أهداف من صناعة الإماراتي، وتكرر الأمر وقتها مع ماكيتي ديوب وعمر خربين مع الظفرة بذات الترتيب، وهو ما عاد مرة ثالثة ليظهر بين «ثنائي الزعيم» لابا كودجو وسفيان رحيمي مؤخراً بتسجيل التوجولي 4 أهداف وصناعة 3 لزميله المغربي.