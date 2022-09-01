الشارقة يتصدر القائمة.. 870 مليون درهم «القيمة السوقية» للاعبين

مراد المصري (دبي)

كشفت إحصائيات موقع «ترانسفر ماركت» العالمي الشهير، في مجال تقييم القيمة السوقية للاعبين والأندية حول العالم، أن مجموع القيمة السوقية للاعبي «دوري أدنوك للمحترفين»، في الموسم الجديد، تتجاوز 870 مليون درهم «237.70 مليون يورو»، وهو الرقم القابل للزيادة، مع سعي الأندية لإكمال التعاقدات مع الأجانب تحديداً.

ويمكن اعتبار هذه الأرقام بمثابة تقريبية لقيمة اللاعبين، في حال التعاقد معهم أو بيعهم، ولكنها في النهاية تقديرية في ظل معطيات السوق من حيث العرض والطلب، خصوصاً على صعيد اللاعبين المواطنين الذين تزيد قيمتهم في السوق المحلي، مقارنة بالسعر العالمي، أو التغييرات التي تطرأ على أسعار اللاعبين حول العالم، في حال كان مرتبطاً بعقد مع نادٍ أو لاعب حر.

وبحسب الإحصائيات، تصدر الشارقة قائمة أكثر الأندية من ناحية القيمة السوقية للاعبيه، بمجموع 29.44 مليون يورو، يليه العين بـ 27.79 مليون، والجزيرة 27.02 مليون، والوحدة 24.18 مليون، والنصر 20.47 مليون.

وتكتمل القائمة بكل من شباب الأهلي بـ 19.75 مليون، واتحاد كلباء 19.62 مليون، وبني ياس 14.93 مليون، والوصل 14.10 مليون، وخورفكان 12.87 مليون، وعجمان 9.98 مليون، والظفرة 7.39 مليون، والبطائح 6.11 مليون، ودبا 4.05 مليون. وعلى صعيد اللاعبين، جاء الإسباني باكو ألكاسير مهاجم الشارقة في الصدارة بقيمة 9 ملايين يورو، يليه التوجولي لابا كودجو لاعب العين بـ 5.5 مليون، والمغربي سفيان رحيمي لاعب العين، كأغلى لاعب عربي في «دورينا»، بـ 4.5 مليون يورو، يليه بقيمة 4 ملايين كل من البرازيلي كايو لوكاس «الشارقة»، السوري عمر خربين «شباب الأهلي»، والبرتغالي بيتزي «الوحدة». وجاء خلفهم في القائمة الأرجنتيني نيكولاس خمينيز لاعب بني ياس بقيمة 3.5 مليون، وعلي مبخوت مهاجم الجزيرة، ليكون أغلى لاعب إماراتي بـ 3 ملايين يورو، ومعه بنفس القيمة الأرجنتيني جاستون سواريز لاعب بني ياس، والتونسي فراس بالعربي لاعب عجمان، ومن الأسماء البارزة في القائمة لاعب منتخبنا فابيو ليما نجم الوصل بـ 2.8 مليون يورو.ومن الأسماء الأخرى البارزة، هناك الكولومبي دانيلو، والأوكراني أندري يارمولينكو لاعبا العين، والمغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة، والبرازيلي لوان بيريرا لاعب الشارقة بقيمة 2.5 مليون يورو.