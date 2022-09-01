21 لاعباً في قائمة «نجوم الاحتراف»

معتصم عبدالله (دبي)

واكب 21 لاعباً من النجوم المواطنين لفرق أندية «دوري أدنوك للمحترفين» الذي يستعد للانطلاقة الجديدة لموسم 2022- 2023، «عصر الاحتراف» منذ انطلاقة الموسم الأولى 2008- 2009، وصولاً إلى النسخة المرتقبة، التي تحمل الرقم 15 في الاحتراف، علماً بأن الإلغاء طال موسماً واحداً في 2019- 2020 بداعي جائحة «كورونا». وانطلقت مسيرة أغلب نجوم «قائمة المخضرمين» في «دورينا» من اللاعبين المواطنين - ضمن القائمة المرصودة - حتى ما قبل بداية الاحتراف، بقيادة إسماعيل مطر نجم وقائد فريق الوحدة صاحب الـ 39 عاماً، والذي احتفل بأول أهدافه في الدوري مع «العنابي» في نوفمبر 2001، وصولاً إلى تسجيله 4 أهداف في الموسم الماضي، رفعت إجمالي أهدافه في «دوري المحترفين» إلى 50 هدفاً. ومثل حراس المرمى الأغلبية وسط «قائمة المخضرمين» بوجود 7 أسماء، تواصل «رحلة العطاء» في الذود عن مرمى فرقهم على مدار سنوات الاحتراف في «ورينا»، ممثلين في علي خصيف «الجزيرة»، ماجد ناصر «شباب الأهلي»، علي الحوسني «عجمان»، عادل الحوسني «الشارقة»، أحمد ديدا «خورفكان»، راشد علي «الوحدة»، عبدالله سلطان «الظفرة».ويبرز في قائمة «المخضرمين» اسم مهاجم الجزيرة علي مبخوت صاحب لقب الهداف التاريخي لـ «دورينا» برصيد 181 هدفاً، سجلها خلال 254 مباراة، وجاءت جميع أهداف مبخوت التي صعدت به إلى واجهة «الهداف التاريخي» لـ «دورينا» في عهد الاحتراف، بعدما واكب تصعيده للفريق الأول الموسم الأول لدوري المحترفين 2008- 2009.

ضمت قائمة المخضرمين، الشقيقين ثنائي حراسة المرمى علي وعادل الحوسني مع عجمان والشارقة على التوالي، فيما خرج محمد عبدالرحمن من حسابات الوصل في الموسم الجديد بعد ضم شقيقه عمر عبدالرحمن، وشهد النصف الثاني للموسم الأول للاحتراف 2008- 2009 الظهور الأول للثنائي عمر ومحمد عبدالرحمن مع العين.

في المقابل، دشن الثنائي علي وعادل الحوسني اللعب مع الفريق الأول في دوري المحترفين، مع ناديهما السابق الوحدة، حيث خاض علي الحوسني «34 عاماً»، مباراته الأولى في دوري المحترفين 2008- 2009، في مباراة الوحدة والخليج، حيث شارك بديلاً في الشوط الثاني، فيما خاض عادل الحوسني مباراته الأولى في الدوري مع «العنابي» أمام الشعب في الدور الثاني للموسم ذاته.

وشملت القائمة، 6 من لاعبي الفريق الأول الحالي لشباب الأهلي ممثلين بجانب الحارس ماجد ناصر، في نجوم الدفاع يوسف جابر، وليد عباس، عبدالعزيز هيكل، عبدالعزيز صنقور، وحمدان الكمالي، فيما برز في القائمة من بقية الأندية إسماعيل الحمادي «خورفكان»، فارس جمعة «الوحدة»، فهد سبيل «البطائح»، محمد أحمد «العين»، محمد فوزي «النصر»، سالم صالح «الشارقة».