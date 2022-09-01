الوصل «إمبراطور الانتصارات»

سلطان آل علي (دبي)

ما زال رقم الوصل في موسم 1987-1988 صامداً بعد 35 عاماً، حين حقق «الإمبراطور» 12 انتصاراً متتالياً في الدوري، من دون تعثر على حساب جميع الفرق الـ11 الموجودة في ذلك الموسم، من الجولة الثالثة حتى «الجولة 14»، وبإجمالي بلغ 40 هدفاً مقابل 7 أهداف هزت شباكه.

من جديد تعود الجماهير.. من جديد يظهر اللاعب رقم 12 في ملاعبنا أو لنقل اللاعب رقم واحد.. من جديد تحتضن ملاعبنا الجماهير بسعتها القصوى.. مرحباً مليون، فقد اعتمدت رابطة المحترفين بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واتحاد الكرة، بروتوكول عمليات المباريات للموسم الرياضي 2022-2023، الذي يتضمن كافة التفاصيل الطبية والتنظيمية والإجراءات الاحترازية والمعايير والشروط الواجب اتباعها خلال المباريات. وتتضمن الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، الفحوص والمتطلبات الطبية لجميع المعنيين بالمباراة، بجانب إجراءات وصول الفريقين، والدخول إلى أرض الملعب، وآلية إجراء الفحوص أثناء المباريات والتدريبات، وإجراءات يوم المباراة، ومرافق الملعب، وتعليمات المعسكرات الداخلية والخارجية ومقر الإقامة. وشهد بروتوكول الموسم الجديد العديد من التعديلات، أبرزها عودة الجماهير بنسبة 100% من سعة المقاعد المتاحة في الاستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر الصادر من تطبيق الحصن أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة كحد أقصى قبل كل مباراة لغير المطعمين. وعلى اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وجميع المنظمين والإعلاميين إبراز المرور الأخضر للمطعمين بالكامل، بدلاً عن الفحص المسبق قبل يومين من المباراة، والذي لا يزال ملزماً لغير المطعمين من هذه الفئات.

ضمن التعديلات التي طرأت على البروتوكول في الموسم الجديد، السماح للأندية بتنظيم الفعاليات الترويجية في أيام المباريات ودخول حاملي الأعلام ومرافقي اللاعبين قبل بداية المباراة.

«مطر 21» يطارد «توتي 23»!

بعد أن سجل إسماعيل مطر في 21 موسماً متتالياً بالدوري الإماراتي، من دون انقطاع، متساوياً مع لاعبين كبار في الدوريات الأوروبية الكبرى، مثل ريان جيحز في إنجلترا وكلاوديو بيتزارو في ألمانيا. هل يستمر مطر في مطاردة الرقم القياسي المسجل باسم فرانشيسكو توتي في إيطاليا الذي سجل خلال 23 موسم متتالياً؟

تيجالي.. 10 على 10

عاد تيجالي إلى بيته «العنابي»، بعد موسمين مع «العميد» النصراوي، ليستعد الهداف الكبير للمشاركة في الموسم العاشر بالدوري، منذ 2013-2014. والرقم المنتظر هو أن يسجل أكثر من 10 أهداف للموسم العاشر على التوالي، حيث لم يقل معدل تيجالي عن 10 أهداف في المواسم التسعة السابقة «28،15، 25، 19، 23، 27، 15، 11، 10 على الترتيب».

البطائح.. «الفريق 21» في «المحترفين»

يحط الوافد الجديد البطائح رحاله في «دوري أدنوك للمحترفين»، ليكون النادي رقم 21 الذي يشارك في المسابقة، منذ بداية عهد الاحتراف. وشهد الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة المكتملة، صعود ناديين جديدين هما العروبة والبطائح، إضافة إلى خورفكان الذي عاد بعد صعوده في آخر موسم ما قبل الاحتراف بمسمى الخليج.



«الجنسية 19» في «عهدة مدربين»

يشهد الموسم الجديد فرصة كبيرة بتواجد كارلوس كارفالهال مع الوحدة وليوناردو جارديم مع شباب الأهلي، لكي تدخل البرتغال في قائمة المدربين الأبطال، وتنضم إلى 12 دولة أوروبية في سجلات الألقاب. ويعد الأوكراني سيرجي ريبروف صاحب «الجنسية 18» في الموسم الماضي عندما حقق اللقب مع العين.



14 موسماً.. «الهدّاف» برعاية العاصمة

بعد 14 موسماً في عهد الاحتراف، لا يزال الاحتكار قائماً للقب الهداف، من لاعبي أندية أبوظبي، ومنذ بداية 2008-2009 والهدافين متوزعين على 4 أندية، هي العين «7»، والوحدة «3»، والجزيرة «3» وبني ياس «1». ويعود آخر لقب للهداف من خارج أندية العاصمة إلى موسم 2007-2008 عندما تشارك أندرسون «الشارقة»، وفيصل خليل «شباب الأهلي» الصدارة بـ16 هدفاً.