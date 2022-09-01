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الرياضي

كازاخستاني يتربع على قمة «دولية دبي للشطرنج»

من لقاء الصدارة بين الهندي براجاناندا والكازاخستاني رينات (من المصدر)
2 سبتمبر 2022 02:41

دبي (الاتحاد)

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تربع الكازاخستاني رينات جمعاباييف على صدارة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بفوزه في لقاء فض الشراكة مع الهندي راميشابو براجاناندا، في قمة مباريات الجولة الخامسة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج المقامة حالياً بنادي دبي للشطرنج والثقافة.
وفي بقية مواجهات الجولة الخامسة، وعلى الطاولة الثانية واصل المصنف الأول في البطولة الروسي ألكسندر بريدكي الضغط على المنافسين بعد اكتساحه لخصمه الصربي ألكسندر إنجيج في عرض ساحر قدمه الروسي، حيث ضحّى بالحصان في مرحلة الافتتاح مقابل هجوم ساحق نجح فيه بالتغلب على خصمه في 21 نقلة، وعلى الطاولة الثالثة انتصر الهندي أرجون إريجيسي على خصمه الأذربيجاني محمد مرادلي في مباراة سهلة تفوق فيها الهندي بالتحضير القوي، وفي مباراة قوية وماراثونية امتدت لـ 87 نقلة على الطاولة الرابعة تمكن الأستاذ الدولي الكبير المخضرم وبطل النسخة الأولى الأميركي فلاديمير أكوبيان من هزيمة منافسه الهندي سيتورامان.
وعلى الطاولة الخامسة استمر الحصان الأسود أستاذ الاتحاد دولي، الهندي أيوش شارما في مواصلة مفاجآته وعروضه القوية في البطولة، حيث تمكن هذه المرة بإطاحة الأستاذ الدولي الكبير الألماني ليفيو ديتر نيسيبينو رغم الفارق التصنيفي الكبير بينهما.
وفي أبرز النتائج العربية، تغلب المصري أحمد عدلي على الأستاذة الهندية بِريانكا، فيما خسر الناشئ السوري رامي طلب من الهندي جاكيو ساماد، وفي لقاء خليجي انتصر القطري حسين عزيز على مشعل الحجاب وفاز اليمني بشير القديمي على الهندي راجاف سريفاتسو.
وفي نتائج اللاعبين المواطنين، خسر كل من حمد بدر من الهندي راميش وخسر سعيد إسحاق من عابد مُجاور، وتعادل عمران الحوسني مع العماني عامر المعشني.
بنهاية الجولة الخامسة انفرد بالصدارة برصيد 5 نقاط الكازاخستاني رينات جوماباييف، وتساوى برصيد 4.5 نقطة 4 لاعبين هم الروسي ألكسندر بريدكي، والأمريكي فلاديمير أكوبيان، والهنديان إريجيسي وأيوش شارما.

كازاخستان
بطولة دبي المفتوحة للشطرنج
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