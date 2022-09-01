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الرياضي

«الشارقة الرياضية» تواكب «دوري المحترفين» بحزمة برامجية استثنائية

«الشارقة الرياضية» تواكب «دوري المحترفين» بحزمة برامجية استثنائية
1 سبتمبر 2022 19:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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تواكب قناة الشارقة الرياضية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين بحزمة برامجية استثنائية تعرِّف عشاق الساحرة المستديرة على أحدث التطورات والتجهيزات التي تستعد من خلالها كافة الجهات المعنية بتنظيم الدوري، والفرق الرياضية لخوض مباريات الموسم الجديد. كما تستضيف نخبة من النقاد والمحللين الرياضيين لوضع الشارع الرياضي على أبرز سمات الموسم الجديد ومستويات الفرق وتوقعات الخبراء.
ومن خلال تلك الحزمة البرامجية الاستثنائية، التي تعرض أيضاً عبر حسابات القناة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة «مرايا»، سيكون الجمهور على معرفة بكافة التفاصيل والإجابات عن الأسئلة التي تراود عشاق كرة القدم، خاصة تلك الاستفسارات التي ترتبط بحضور المباريات والاشتراطات الواجب اتباعها، والإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء المباريات، لاسيما مع نجاح الإمارات في احتواء وباء كوفيد- 19، والانتقال إلى مرحلة التعافي.
ويستعرض برنامج «برنامج من الإمارات» تفاصيل الدوري، مستضيفاً نخبة من المحللين الرياضيين، الذين يشاركون المشاهدين توقعاتهم وآراءهم في الفرق وترتيبها، والمفاجآت التي يحفل بها عالم كرة القدم، ومستويات الفرق وما تحتاج إليه من نصائح لتطوير مستوياتها والمنافسة على لقب هذا الموسم، والتغطيات الإعلامية للدوري. البرنامج من تقديم خالد الحمادي وعلي آل علي، ويبث يوم غد الجمعة في الساعة الثانية بعد الظهر.
وفي الساعة الثالثة مساء، تعرض قناة الشارقة الرياضية «نشرة إخبارية خاصة عن انطلاقة الدوري»، وآخر الأخبار حول تفاصيل الدوري والفرق المشاركة. يليه برنامج «الخط الرياضي»، الذي يقدمه أحمد سلطان عند الساعة 3:30 مساء، ويستضيف مجموعة من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية بتنظيم الدوري، واللاعبين السابقين، الذين يناقشون القضايا التي تهم الشارع الرياضي ويوضحون المعلومات المرتبطة بسير أعمال روابط المشجعين والتنظيمات التي ينبغي مراعاتها عند دخول المباريات، واستعدادات القيادة العامة لشرطة الشارقة للدوري، وإجراءات تأمين الملاعب وتنظيم السير حولها أثناء المباريات.
كما يتلقى برنامج «الخط الرياضي» مداخلات ونقاشات من المسؤولين الرياضيين ومنظمي الدوري، إضافة إلى اتصالات الجمهور العام، للاطلاع على آرائه ومقترحاته حول انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الأهم في الساحة الرياضية المحلية، كواليس التجهيزات لمباريات بداية الموسم.
وفي بث مباشر، تنطلق في الساعة 4:45 التغطية الخاصة لمباراة اتحاد كلباء والبطائح من خلال استوديو القناة من ملعب كلباء. حيث يتولى محمد رمضان تقديم البرنامج. أما برنامج «ملاعبنا» فيأتي في الساعة 10:30 مساء، وهو من تقديم علي الجسمي.

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